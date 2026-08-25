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Світовий океан нагрівся до рекордної температури

25.08.2026 14:00
Микола Деркач

Температура Світового океану сягнула нового історичного максимуму. За даними Служби зі зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S), 22 серпня середня температура поверхні моря за межами полярних регіонів становила 21,1°C — це найвищий показник за весь період спостережень

Світовий океан нагрівся до рекордної температури

Фото: magnific.com/wirestock

Новий рекорд став ще одним свідченням швидкого нагрівання планети. Саме океани поглинають понад 90% надлишкового тепла, яке накопичується через викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива. Через це зростає не лише температура води, а й ризики для прибережних регіонів, морських екосистем та глобальної економіки.

Особливо незвично, що рекорд було зафіксовано саме у серпні. Зазвичай найвищі глобальні температури поверхні океану спостерігаються в березні та квітні — після завершення літа у Південній півкулі, де площа океанів значно більша.

Ситуацію додатково ускладнює швидке формування Ель-Ніньйо — природного кліматичного явища, яке підвищує глобальну температуру та суттєво впливає на погодні умови в різних частинах світу. За прогнозами, нинішній Ель-Ніньйо може стати одним із найсильніших і найспекотніших щонайменше за останнє століття.

Його наслідки вже помітні: в Індії спостерігається нестача мусонних опадів, в Індонезії фіксують масштабні лісові пожежі, а в Австралії зростає загроза нових займань. Паралельно Європа та Північна Америка переживають хвилі спеки, посухи й пожежі, тоді як частина Азії потерпає від сильних злив і тайфунів.

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У Copernicus наголошують, що Ель-Ніньйо лише підсилює довготривалий тренд.

«Цей рекорд — ще один чіткий сигнал того, що океан перебуває під дедалі більшим тиском», — зазначила докторка Саманта Берджесс.

За її словами, кількість днів із морськими тепловими хвилями у світі більш ніж утричі зросла з початку 1990-х років.

Нагрівання океану має низку небезпечних наслідків. Через теплове розширення води підвищується рівень моря, що збільшує ризики затоплень для прибережних міст та острівних держав. Тепліші моря також передають атмосфері більше енергії та водяної пари, посилюючи зливи, урагани й шторми.

Ще одна проблема полягає в тому, що нагрітий океан менш ефективно поглинає CO₂. Це може послабити один із ключових природних механізмів, який досі стримував темпи глобального потепління.

Науковці закликають держави одночасно скорочувати викиди парникових газів та активніше захищати морські й прибережні екосистеми — зокрема мангрові ліси, коралові рифи, болота та зарості водоростей, які поглинають вуглець і допомагають захищати узбережжя від екстремальних погодних явищ.

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Джерело: The Guardian.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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