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TikTok запускає ШІ-помічника для покупок та оплату в один клік

06.10.2026 13:10
Микола Деркач

Між бажанням придбати товар із відео та оформленням замовлення часто стоять запитання про розмір, доставку чи наявність. Соцмережі дедалі активніше беруть на себе роль консультанта, який допомагає покупцеві визначитися

TikTok запускає ШІ-помічника для покупок та оплату в один клік

Фото: chatgpt.com

TikTok представив ШІ-помічника Shopping Assistant і функцію купівлі в один клік Buy Direct. Про оновлення повідомляє TechCrunch.

За повідомленням TikTok, Shopping Assistant розуміє контекст розмови та враховує потреби користувача. Він допомагає з’ясувати характеристики товару, доступні розміри, наявність і умови доставки, супроводжуючи людину до покупки.

У поясненні для бізнесу компанія уточнює: чат із помічником може з’являтися на сторінці товару у вбудованому браузері TikTok. Відповіді формуються на основі інформації продавця. Після консультації користувач може перейти до оформлення замовлення на сайті магазину, який відкрито всередині застосунку.

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Окреме рішення Buy Direct дає змогу купувати безпосередньо у брендів зі стрічки рекомендацій For You. За описом компанії, оформлення покупки доступне в один клік без виходу з TikTok. Серед партнерів, із якими розробляють нові торговельні інструменти, — Salesforce, Shopify, Shoplazza та Stripe.

Для українських користувачів важливий нюанс: у наведених анонсах немає дати запуску Shopping Assistant і Buy Direct в Україні. Тому повідомлення про нові можливості не означає, що вони вже доступні українським покупцям і продавцям.

Редакція PSM звертає увагу, що швидше оформлення замовлення залишає менше часу на обдумування покупки. Українським споживачам варто зберігати звичку порівнювати повну вартість товару з доставкою та перевіряти умови повернення: зручність інтерфейсу сама по собі не свідчить про вигідність пропозиції.

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Рубрики: E-commerceСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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