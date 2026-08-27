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Під південним полюсом Марса виявили аномальне тепло: що це може означати

27.08.2026 16:00
Микола Деркач

Учені виявили незвичайну теплову асиметрію у надрах Марса. За новими даними, південна частина планети на глибині може бути приблизно на 200–400 °C теплішою, ніж північна, а частина мантії там, ймовірно, перебуває у частково розплавленому стані

Під південним полюсом Марса виявили аномальне тепло: що це може означати

Фото: magnific.com/wirestock

До такого висновку дослідники дійшли після аналізу гравітаційних даних, зібраних протягом десятиліть трьома марсіанськими місіями — Mars Global Surveyor, Mars Odyssey та Mars Reconnaissance Orbiter. Роботу очолив Александр Берн, випускник Каліфорнійського технологічного інституту, який нині працює в Університеті Аризони. Результати опублікували в журналі Nature.

Щоб зазирнути вглиб планети, команда використала метод припливної томографії. Він дозволяє простежувати, як гравітаційний вплив Сонця змінює рух Марса та космічних апаратів поблизу нього. Навіть дуже незначні відхилення у швидкості зондів дають змогу відновити особливості внутрішньої структури планети.

Раніше дослідники часто виходили з припущення, що внутрішня будова планет загалом симетрична. Однак Марс виявився значно складнішим. Його південна півкуля не лише відрізняється від північної на поверхні, де переважають високогір’я та кратери, а й має іншу теплову структуру в надрах.

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Це відкриття може допомогти пояснити кілька давніх загадок Червоної планети. Зокрема, у південних регіонах Марса раніше виявляли сильні магнітні аномалії у залізовмісних породах. Більш гаряча мантія могла бути пов’язана з процесами, які в минулому підтримували потужніше магнітне поле.

Крім того, місія NASA InSight раніше зафіксувала, що сейсмічні хвилі на півдні Марса згасають швидше. Вища температура порід може бути одним із пояснень цього явища.

Дослідники також вважають, що різниця між північчю та півднем могла впливати на гідрологічну історію Марса — зокрема на формування великих басейнів, у яких у минулому могла накопичуватися вода.

Точна причина аномалії поки що невідома. Серед основних версій — наслідки давнього гігантського зіткнення, конвекційні процеси в мантії або геологічні структури, які протягом тривалого часу утримували тепло.

На думку редакції PSM, це відкриття важливе не лише для розуміння геологічного минулого Марса. Воно також показує, що внутрішня будова планет може бути набагато менш однорідною, ніж вважалося раніше. А отже, нові дані про тепло, магнітне поле та воду можуть змінити уявлення про те, де й коли на Марсі могли існувати умови, потенційно придатні для життя.

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Джерело: Phys.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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