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«Спокійне» Сонце виявилося значно складнішим, ніж вважали вчені

06.10.2026 14:30
Микола Деркач

Навіть ділянки Сонця, які астрономи називають «спокійними», приховують складну мережу магнітних структур. Нові спостереження показали тонкі ниткоподібні магнітні утворення там, де раніше очікували побачити значно простішу картину

«Спокійне» Сонце виявилося значно складнішим, ніж вважали вчені

Фото: chatgpt.com

Відкриття зробила міжнародна команда науковців за допомогою стратосферної сонячної обсерваторії Sunrise-III.

Так званими спокійними називають області Сонця без великих плям та інших очевидних проявів високої активності. Вони займають більшу частину його поверхні, а магнітні поля там значно слабші, ніж в активних регіонах.

Саме через це їх особливо складно досліджувати із Землі: атмосфера розмиває дрібні деталі, а слабкі магнітні сигнали важко виміряти.

Sunrise-III вирішує цю проблему незвичайним способом. Телескоп діаметром один метр підіймається на повітряній кулі приблизно на 35 км над поверхнею Землі — вище більшої частини атмосфери.

Спостереження показали, що над спокійними областями Сонця існують тонкі видовжені магнітні структури, вбудовані у так званий магнітний «навіс» у хромосфері.

Раніше його можна було уявляти як відносно просту систему силових ліній, які розширюються вгору над поверхнею. Однак нові дані показали всередині нього безліч дрібних ниткоподібних структур.

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Комп’ютерне моделювання допомогло пояснити їхнє походження. Ймовірно, вони пов’язані із силовими лініями, які скручуються через рух речовини на поверхні Сонця.

Особливо цікаво, що в деяких випадках магнітна полярність таких ниток була протилежною навколишньому полю. Це створює умови для магнітного перез’єднання — процесу, під час якого енергія магнітного поля може перетворюватися на тепло.

Саме цей механізм може допомогти пояснити одну з давніх загадок сонячної фізики: чому зовнішня атмосфера Сонця нагріта до значно вищих температур, ніж його видима поверхня.

Обсерваторія також детально дослідила спікули — вузькі струмені речовини, які піднімаються з поверхні Сонця. Вченим вдалося простежити, як їхнє магнітне поле змінюється з висотою.

Результати показують, що навіть «спокійне» Сонце насправді має надзвичайно динамічне магнітне середовище. Краще розуміння цих процесів допоможе пояснити, як енергія рухається через сонячну атмосферу і зрештою впливає на активність нашої зорі.

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Джерело: National Astronomical Observatory of Japan.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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