Світові загрожує катастрофічна посуха — учені

Світові загрожує дедалі серйозніша проблема з нестачею води: через зростання температур навіть дощова зима більше не гарантує, що вологи вистачить до літа. Новий аналіз World Weather Attribution показує, що спека змушує воду значно швидше залишати ґрунт, рослини, річки та озера, через що посуха може розвиватися навіть після вологого початку року

Особливо помітним цей ефект став у Європі у 2026 році. Захід континенту увійшов у рік із достатньою кількістю опадів, однак уже навесні та на початку літа ситуація різко змінилася. Тривалі періоди без дощів, сильна спека та велика кількість сонячних днів призвели до стрімкої втрати вологи саме тоді, коли її найбільше потребували сільськогосподарські культури.

Головна причина — прискорення випаровування. Що вища температура, то більше води може втрачати ґрунт, а рослини додатково віддають її через листя. У результаті навіть звичайний рівень опадів уже не забезпечує такого запасу вологи, як кілька десятиліть тому.

За оцінками дослідників, екстремальні умови для випаровування, зафіксовані у Західній Європі з квітня по червень 2026 року, стали приблизно у 80 разів імовірнішими через сучасне глобальне потепління. У Східній Європі такі умови стали приблизно у 40 разів імовірнішими.

Сама ґрунтова посуха у Західній Європі сьогодні може виникати приблизно раз на п’ять років і стала у п’ять разів імовірнішою, ніж у світі з температурою на 1,4 °C нижчою. У східній частині континенту подібний дефіцит вологи став приблизно в 11 разів імовірнішим.

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Наслідки вже виходять далеко за межі сільського господарства. Низький рівень води у великих європейських річках створює проблеми для вантажних перевезень та енергетики, а окремі країни запроваджують тимчасові обмеження на використання води. У Румунії посуха зачепила понад мільйон гектарів посівів кукурудзи, а десятки населених пунктів зіткнулися з перебоями водопостачання.

Дослідники попереджають, що надалі ситуація може лише погіршуватися. Якщо глобальна температура продовжить зростати, навіть збільшення кількості опадів у деяких регіонах не обов’язково вирішить проблему. Вода просто випаровуватиметься швидше.

Фактично змінюється саме поняття посухи: тепер її масштаби визначає не лише те, скільки дощу випало, а й те, як швидко атмосфера та спека забирають цю воду назад.

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Джерело: Libertatea.