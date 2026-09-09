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Землю знову накрила магнітна буря: що робити

09.09.2026 16:30
Микола Деркач

Землю вже кілька днів штормить через підвищену геомагнітну активність. Збурення почали посилюватися ще 7 вересня, а 9 вересня K-індекс сягнув приблизно 5,7 бала — рівня магнітної бурі. За прогнозами, найближчими днями активність має піти на спад

Землю знову накрила магнітна буря: що робити

Фото: chatgpt.com

За даними Meteoagent, 9 вересня K-індекс піднявся приблизно до 5,7 бала — це червона зона геомагнітної активності. На Сонці при цьому фіксується спалах класу C3. Спалахи C-класу вважаються відносно слабкими та зазвичай самі по собі не спричиняють серйозних наслідків для Землі.

Прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA також вказує на підвищену активність. Найвищий Kp за попередні 24 години досяг 5, що відповідає слабкій бурі рівня G1. На 9 вересня фахівці прогнозували максимум 5,67 — рівень G2, або помірну геомагнітну бурю. Найактивніший період очікувався між 03:00 та 06:00 UTC — приблизно з 06:00 до 09:00 за київським часом.

Землю знову накрила магнітна буря: що робити

У NOAA пояснюють збурення поєднанням швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри та можливим впливом корональних викидів маси, які залишили Сонце 5-6 вересня. Водночас прогноз на 10-11 вересня значно спокійніший: значення Kp мають залишатися нижче порога магнітної бурі.

Магнітні бурі передусім можуть впливати на супутники, радіозв’язок, навігаційні системи та, за сильніших подій, електромережі. Вони також створюють умови для появи полярного сяйва. Під час особливо сильних геомагнітних збурень його іноді можна побачити значно південніше звичних широт, зокрема й в Україні.

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Щодо впливу на здоров’я, наукові дані залишаються неоднозначними. Окремі дослідження виявляють зв’язок геомагнітної активності із серцево-судинними показниками, однак автори оглядів наголошують на обмеженнях таких робіт і необхідності подальших досліджень.

Тим, хто почувається гірше у такі дні, варто дотримуватися звичного режиму: достатньо спати, пити воду, не зловживати алкоголем і кофеїном та продовжувати приймати призначені лікарем препарати. У разі різкого погіршення самопочуття симптоми не варто списувати лише на магнітну бурю.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнози космічної погоди можуть змінюватися буквально протягом кількох годин. Для України найактивніший період цієї бурі вже припав на ранок 9 вересня, а 10-11 вересня NOAA очікує суттєвого зниження геомагнітної активності.

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Додаткові джерела: прогноз космічної погоди Met Office.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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