7 країн, де людство зможе пережити глобальну катастрофу

Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Велика Британія, Ірландія, Вануату та Соломонові Острови мають низку переваг, які можуть підвищити їхні шанси пережити масштабний глобальний колапс. До такого висновку можна дійти з двох наукових досліджень, у яких моделювали наслідки ядерної зими та інших катастроф

Йдеться не про єдиний рейтинг «найбезпечніших країн світу». Дослідження оцінювали різні сценарії, однак їхні результати частково збігаються.

У роботі 2021 року вчені аналізували, які держави здатні зберегти хоча б частину сучасної інфраструктури, технологій та соціальних систем у разі серйозного руйнування глобальних зв’язків.

Серед ключових факторів враховували географічну ізольованість, виробництво продовольства, доступ до енергії, промисловий потенціал та здатність адаптуватися до кліматичних змін.

Найкращі стартові умови серед п’яти відібраних країн отримала Нова Зеландія. Її перевагами стали віддалене розташування, значний аграрний потенціал і власні енергетичні ресурси. До списку також увійшли Ісландія, Велика Британія, Австралія та Ірландія.

Інше дослідження було присвячене наслідкам ядерної зими або подібних подій, які можуть різко скоротити кількість сонячного світла та обвалити світове виробництво їжі.

Також читайте: Учені переглядають популярну теорію походження життя на Землі

Вчені змоделювали сценарій, за якого в атмосферу потрапляє до 150 тераграмів сажі. Навіть за таких умов Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Вануату та Соломонові Острови потенційно могли б зберегти виробництво продовольства вище орієнтовного мінімуму у 2 200 кілокалорій на людину на добу.

Найкращий результат показала Австралія. За найважчого сценарію її потенційна продовольча забезпеченість оцінювалася у понад 16 тис. кілокалорій на людину на добу. Серед інших переваг країни — розвинена інфраструктура, енергетика, система охорони здоров’я та значні виробничі можливості.

Водночас навіть країни з великими запасами продовольства залишаються вразливими. Австралія та Нова Зеландія залежать від імпорту пального, добрив, техніки та запчастин, без яких підтримувати сільське господарство у довгостроковій перспективі буде складно.

Особливо показовою є Нова Зеландія. Навіть якщо виробництво їжі за найгіршого сценарію скоротиться приблизно на 61%, країна потенційно зможе компенсувати частину втрат за рахунок продуктів, які нині експортує. Водночас її слабким місцем залишається повна залежність від імпорту очищеного пального.

На думку редакції PSM, ці дослідження показують, що в умовах глобальної катастрофи вирішальними можуть бути не лише запаси продовольства, а й енергетична незалежність, власне виробництво та здатність підтримувати критичну інфраструктуру без зовнішніх постачань. Саме тому навіть найбільш стійкі країни не мають гарантованого захисту від масштабного глобального колапсу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інженер запропонував підірвати ядерний заряд під океаном заради клімату

Супер-Ель-Ніньйо може сформуватися вже цієї осені: чим це загрожує

Учені створили ядерну батарею, яка може працювати тисячі років

Джерело: DailyGalaxy.