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Пенсіонерам можуть доплачувати за дітей та онуків: хто має право на надбавку

01.09.2026 13:40
Микола Деркач

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну виплату до пенсії, якщо утримують неповнолітніх дітей або онуків. Розмір надбавки становить 150 грн на місяць за кожну дитину, яка перебуває на утриманні

Пенсіонерам можуть доплачувати за дітей та онуків: хто має право на надбавку

Фото: magnific.com

Можливість отримання такої доплати передбачена постановою Кабінету Міністрів №654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Надбавку можуть призначити до пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років. Водночас пенсіонер повинен відповідати кільком умовам.

Зокрема, отримувач пенсії не повинен офіційно працювати або бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець. Дитина чи онук, які перебувають на його утриманні, мають бути молодшими 18 років. Крім того, на таку дитину не повинна виплачуватися інша пенсія або державна соціальна допомога.

Таким чином, якщо на утриманні пенсіонера перебувають, наприклад, двоє неповнолітніх дітей, сума додаткової виплати може становити 300 грн на місяць.

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Для оформлення надбавки необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України із відповідною заявою. Також потрібно надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку, свідоцтво про народження дитини або онука, а також документи, що підтверджують факт перебування неповнолітнього на утриманні пенсіонера.

Доплату виплачують до моменту, коли дитині виповниться 18 років. Право на неї також припиняється, якщо пенсіонер офіційно працевлаштується або зареєструється як ФОП.

Про такі зміни необхідно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд. В іншому випадку може виникнути переплата, яку надалі доведеться повернути.

Редакція PSM звертає увагу, що надбавка не призначається автоматично лише через наявність неповнолітньої дитини чи онука. Ключовою умовою є підтверджений факт перебування дитини на утриманні пенсіонера та відповідність іншим встановленим вимогам. Тому перед зверненням до ПФУ варто перевірити, чи є необхідні підтверджувальні документи.

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За матеріалами reinform.in.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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