До пенсії можуть доплачувати понад 1000 грн щомісяця: хто має право

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати щомісячну надбавку від 908 до 1038 грн. Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною, яку, зокрема, встановлюють багатодітним матерям

Право на таку надбавку мають матері, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Виплата додається до пенсії, яку людина вже отримує: за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей та розраховується як частка прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 грн. Відповідно, розміри виплат такі:

5 дітей — 908,25 грн;

6 дітей — 934,20 грн;

7 дітей — 960,15 грн;

8 дітей — 986,10 грн;

9 дітей — 1012,05 грн;

10 і більше дітей — 1038 грн.

Тобто за кожну наступну дитину після п’ятої розмір надбавки збільшується на один відсотковий пункт — від 35% до максимальної ставки у 40%.

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Важливо, що це не окрема «вереснева» виплата. Нові суми діють із 1 січня 2026 року після підвищення прожиткового мінімуму. Пенсійний фонд автоматично перерахував уже встановлені пенсії за особливі заслуги відповідно до нового показника.

Якщо мати, яка мала право на таку надбавку, померла або була позбавлена батьківських прав, право за певних умов може отримати батько, який виховував дітей до шестирічного віку. У такому випадку під час визначення права враховуються також усиновлені в установленому порядку діти.

Окремо для багатодітних матерів передбачена можливість дострокового виходу на пенсію. Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шести років, можуть оформити пенсію після досягнення 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. За певних умов таким правом може скористатися й батько — після 55 років і за наявності не менше 20 років стажу.

Для первинного встановлення пенсії за особливі заслуги необхідно подати заяву та документи, які підтверджують відповідне право. Зробити це можна у сервісному центрі ПФУ або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.

Редакція PSM звертає увагу, що автоматичний перерахунок стосується тих, кому така надбавка вже була встановлена. Якщо людина відповідає законодавчим умовам, але раніше не оформлювала виплату, сам факт наявності права ще не означає її автоматичного призначення — для цього необхідне звернення до Пенсійного фонду.

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