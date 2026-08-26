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До 570 грн до пенсії: хто у вересні отримає надбавку

26.08.2026 13:40
Микола Деркач

У вересні частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткові виплати до пенсії. Йдеться про щомісячну вікову надбавку для людей від 70 років. Її призначають автоматично, однак право на доплату залежить від загального розміру пенсійної виплати

До 570 грн до пенсії: хто у вересні отримає надбавку

Фото: magnific.com

Кому доплачують за вік

В Україні для пенсіонерів, які досягли 70-річного віку, передбачені щомісячні компенсаційні виплати. Тож у вересні надбавку вперше отримають, зокрема, ті громадяни, яким протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років.

При цьому існує обмеження за розміром пенсії. Як повідомляє Пенсійний фонд України, доплату встановлюють, якщо загальна сума пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 грн.

Максимальний розмір надбавки залежить від віку:

  • від 70 до 74 років включно — до 300 грн на місяць;
  • від 75 до 79 років включно — до 456 грн;
  • від 80 років — до 570 грн.

Водночас ці суми не додаються одна до одної. Коли людина переходить до наступної вікової категорії, попередню виплату замінюють більшою. Наприклад, після досягнення 80 років пенсіонер, який уже отримував 456 грн, матиме надбавку до 570 грн, тобто фактичне збільшення становитиме до 114 грн.

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Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Окремо подавати заяву для отримання вікової доплати не потрібно. Пенсійний фонд призначає її автоматично на підставі інформації про дату народження пенсіонера.

Виплата встановлюється саме з дня, коли людині виповнюється 70, 75 або 80 років. Тому в перший місяць сума може бути меншою за максимальну.

Якщо день народження припадає на перше число місяця, надбавку нарахують за весь місяць. Якщо ж необхідного віку людина досягне, наприклад, 20 вересня, додаткові кошти розрахують лише за період після дня народження.

Надалі, починаючи з наступного місяця, пенсіонер отримуватиме встановлену для своєї вікової категорії виплату в повному обсязі — за умови дотримання обмеження щодо загального розміру пенсії.

Таким чином, вікова надбавка не є загальним вересневим підвищенням пенсій для всіх українців. Вона стосується людей від 70 років, які відповідають встановленим критеріям, а для тих, хто саме у вересні досягне одного з визначених вікових порогів, виплату призначать автоматично.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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