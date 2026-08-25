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Українці можуть отримати 19 400 грн на підготовку до зими

25.08.2026 19:30
Микола Деркач

Жителі окремих населених пунктів Сумської області можуть подати заявку на грошову допомогу для підготовки до опалювального сезону. Йдеться про виплату у розмірі 19 400 грн на одне домогосподарство, яку можна використати на придбання дров, вугілля або паливних брикетів

Українці можуть отримати 19 400 грн на підготовку до зими

Фото: chatgpt.com

Програму реалізує громадська організація «ЛАМПА» у співпраці з Данською радою у справах біженців (DRC) за фінансової підтримки Європейського Союзу. Наразі попередню реєстрацію відкрито для жителів трьох сіл Шосткинської міської територіальної громади Сумської області — Тиманівки, Лушників та Богданівки.

Подати заявку можуть люди, які фактично проживають у зазначених населених пунктах. Від одного домогосподарства реєструється лише одна людина. До складу сім’ї можуть зараховувати голову домогосподарства, чоловіка або дружину, дітей віком до 23 років, батьків, а також дідуся чи бабусю, якщо вони перебувають на утриманні заявника.

Під час відбору враховуватимуть критерії вразливості. Серед пріоритетних категорій — внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, громадяни віком від 60 років, багатодітні сім’ї, одинокі голови домогосподарств, люди з тяжкими захворюваннями, ветерани війни, прийомні батьки та усиновлювачі, вагітні жінки, а також родини з дітьми до трьох років.

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Попередня онлайн-реєстрація триватиме до 4 вересня 2026 року. Після подання анкети заяви оцінять відповідно до встановлених критеріїв. Відібрані учасники отримають SMS із запрошенням на подальшу фізичну реєстрацію. Водночас організатори наголошують: заповнення онлайн-форми саме по собі не гарантує отримання виплати.

Також у ГО «ЛАМПА» звертають увагу, що під час попередньої реєстрації не збирають дані банківських карток, рахунків або іншу конфіденційну фінансову інформацію.

Редакція PSM звертає увагу, що ця допомога не є загальнонаціональною виплатою для всіх українців. Програма наразі діє лише для визначених населених пунктів Шосткинської громади, а остаточне рішення щодо надання 19 400 грн ухвалюється після перевірки заявки та відповідності критеріям вразливості. Перед передачею персональних даних варто перевіряти адресу форми та користуватися лише посиланнями, оприлюдненими організаторами програми або місцевою владою.

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Джерела napensii.ua; shostka-news.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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