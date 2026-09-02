Українці можуть отримати до 3 100 грн допомоги: хто має право

Деякі українці у 2026 році мають право на разову грошову допомогу до Дня Незалежності у розмірі від 450 до 3 100 грн. Більшості отримувачів Пенсійний фонд мав перерахувати кошти автоматично ще у серпні, однак для тих, хто має право на допомогу, але не отримав її, передбачений окремий порядок звернення

Максимальні 3 100 грн призначені людям з особливими заслугами перед Батьківщиною, а також особам з інвалідністю внаслідок війни I групи. Для II групи сума становить 2 900 грн, для III групи — 2 700 грн.

Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності можуть отримати 1 000 грн. Допомога у 650 грн передбачена, зокрема, для членів сімей загиблих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, а 450 грн — для учасників війни та окремих категорій жертв нацистських переслідувань.

Для більшості громадян окремо подавати заяву не потрібно. Якщо людина отримує пенсію, житлову субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг і не проходить військову службу, допомогу мали перерахувати у серпні разом із відповідною основною виплатою.

Інакше працює механізм для ветеранів, які нині проходять службу. Кошти для них Пенсійний фонд спрямовує на рахунки військових частин, установ або організацій за місцем служби. У ПФУ радять у такому випадку перевірити, чи має роботодавець інформацію про відповідний ветеранський статус.

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Якщо ж людина має право на допомогу, але не є пенсіонером, не отримує субсидії чи пільги та не проходить військову службу, їй потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

У заяві необхідно зазначити особисті дані, реквізити банківського рахунку, податковий номер за наявності та дані посвідчення, яке підтверджує право на виплату. Також додаються копії документа, що посвідчує особу, та відповідного посвідчення.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі ПФУ або ЦНАП, поштою чи онлайн через вебпортал Пенсійного фонду з кваліфікованим електронним підписом.

Окремий шанс отримати кошти мають люди, які набули необхідного статусу до 24 серпня, але станом на 1 жовтня так і не отримали допомогу. У такому разі вони можуть звернутися із заявою до ПФУ та отримати виплату до 1 листопада 2026 року.

На думку редакції PSM, у випадку таких виплат важливо не орієнтуватися лише на формулювання про «автоматичне нарахування». Якщо людина належить до однієї з визначених категорій, але кошти не надійшли, варто перевірити свій статус і порядок отримання допомоги. Особливо це стосується тих, хто не отримує пенсію або соціальні пільги через ПФУ, адже для них виплата може вимагати окремого звернення.

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Джерело: 24 Канал.