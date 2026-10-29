У єОселі підвищили вартість житла: нові ліміти за регіонами

Для програми єОселя оновили граничну вартість квадратного метра. Найвищий базовий показник встановлено для Києва — 65 200 грн, найнижчий для Кіровоградської області — 47 414 грн
Про це повідомило Укрфінжитло, передає Finance.ua. Розрахунки ґрунтуються на показниках вартості будівництва станом на 1 жовтня 2026 року, затверджених Міністерством розвитку громад та територій України.
Які суми встановили
Ліміт за єОселею визначають, помноживши опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні на два. Це розрахунковий показник для програми, а не середня ринкова ціна квартири.
|Регіон
|Опосередкована вартість будівництва, грн/м²
|Гранична вартість за єОселею, грн/м²
|м. Київ
|32 600
|65 200
|Вінницька область
|26 897
|53 794
|Волинська область
|26 813
|53 626
|Дніпропетровська область
|27 043
|54 086
|Донецька область
|29 299
|58 598
|Житомирська область
|24 520
|49 040
|Закарпатська область
|24 214
|48 428
|Запорізька область
|27 016
|54 032
|Івано-Франківська область
|25 083
|50 166
|Київська область
|27 859
|55 718
|Кіровоградська область
|23 707
|47 414
|Луганська область
|26 758
|53 516
|Львівська область
|27 742
|55 484
|Миколаївська область
|27 852
|55 704
|Одеська область
|26 723
|53 446
|Полтавська область
|24 802
|49 604
|Рівненська область
|27 397
|54 794
|Сумська область
|26 168
|52 336
|Тернопільська область
|26 146
|52 292
|Харківська область
|29 318
|58 636
|Херсонська область
|25 379
|50 758
|Хмельницька область
|26 845
|53 690
|Черкаська область
|27 474
|54 948
|Чернівецька область
|25 820
|51 640
|Чернігівська область
|27 928
|55 856
Показники станом на 1 жовтня 2026 року. Гранична вартість за єОселею наведена без додаткового допустимого перевищення на 10%.
Порівняно з липневими показниками, базовий ліміт у столиці зріс із 63 604 до 65 200 грн за квадратний метр. Різниця становить 1596 грн, або приблизно 2,5%.
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Чи можна обрати дорожчу квартиру
За повідомленням Укрфінжитла, фактична ціна квадратного метра та загальна вартість об’єкта можуть перевищувати встановлені граничні показники максимум на 10%. Суму перевищення позичальник сплачує власними коштами у складі першого внеску.
Наприклад, для Києва додавання 10% до базового показника дає 71 720 грн за квадратний метр. Водночас це не означає, що банк профінансує всю вартість: перевищення ліміту потрібно покрити самостійно, а житло має відповідати іншим вимогам програми.
Редакція PSM звертає увагу, що підвищення лімітів може розширити вибір квартир для учасників єОселі. Проте перед купівлею варто розрахувати повний обсяг власних коштів: перший внесок, доплату за перевищення нормативної вартості та супутні витрати на оформлення угоди.
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