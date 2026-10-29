У єОселі підвищили вартість житла: нові ліміти за регіонами

Для програми єОселя оновили граничну вартість квадратного метра. Найвищий базовий показник встановлено для Києва — 65 200 грн, найнижчий для Кіровоградської області — 47 414 грн

Про це повідомило Укрфінжитло, передає Finance.ua. Розрахунки ґрунтуються на показниках вартості будівництва станом на 1 жовтня 2026 року, затверджених Міністерством розвитку громад та територій України.

Які суми встановили

Ліміт за єОселею визначають, помноживши опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні на два. Це розрахунковий показник для програми, а не середня ринкова ціна квартири.

Регіон Опосередкована вартість будівництва, грн/м² Гранична вартість за єОселею, грн/м² м. Київ 32 600 65 200 Вінницька область 26 897 53 794 Волинська область 26 813 53 626 Дніпропетровська область 27 043 54 086 Донецька область 29 299 58 598 Житомирська область 24 520 49 040 Закарпатська область 24 214 48 428 Запорізька область 27 016 54 032 Івано-Франківська область 25 083 50 166 Київська область 27 859 55 718 Кіровоградська область 23 707 47 414 Луганська область 26 758 53 516 Львівська область 27 742 55 484 Миколаївська область 27 852 55 704 Одеська область 26 723 53 446 Полтавська область 24 802 49 604 Рівненська область 27 397 54 794 Сумська область 26 168 52 336 Тернопільська область 26 146 52 292 Харківська область 29 318 58 636 Херсонська область 25 379 50 758 Хмельницька область 26 845 53 690 Черкаська область 27 474 54 948 Чернівецька область 25 820 51 640 Чернігівська область 27 928 55 856

Показники станом на 1 жовтня 2026 року. Гранична вартість за єОселею наведена без додаткового допустимого перевищення на 10%.

Порівняно з липневими показниками, базовий ліміт у столиці зріс із 63 604 до 65 200 грн за квадратний метр. Різниця становить 1596 грн, або приблизно 2,5%.

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Чи можна обрати дорожчу квартиру

За повідомленням Укрфінжитла, фактична ціна квадратного метра та загальна вартість об’єкта можуть перевищувати встановлені граничні показники максимум на 10%. Суму перевищення позичальник сплачує власними коштами у складі першого внеску.

Наприклад, для Києва додавання 10% до базового показника дає 71 720 грн за квадратний метр. Водночас це не означає, що банк профінансує всю вартість: перевищення ліміту потрібно покрити самостійно, а житло має відповідати іншим вимогам програми.

Редакція PSM звертає увагу, що підвищення лімітів може розширити вибір квартир для учасників єОселі. Проте перед купівлею варто розрахувати повний обсяг власних коштів: перший внесок, доплату за перевищення нормативної вартості та супутні витрати на оформлення угоди.

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