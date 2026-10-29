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У єОселі підвищили вартість житла: нові ліміти за регіонами

29.10.2026 17:20
Микола Деркач

Для програми єОселя оновили граничну вартість квадратного метра. Найвищий базовий показник встановлено для Києва — 65 200 грн, найнижчий для Кіровоградської області — 47 414 грн

У єОселі підвищили вартість житла: нові ліміти за регіонами

Фото: chatgpt.com

Про це повідомило Укрфінжитло, передає Finance.ua. Розрахунки ґрунтуються на показниках вартості будівництва станом на 1 жовтня 2026 року, затверджених Міністерством розвитку громад та територій України.

Які суми встановили

Ліміт за єОселею визначають, помноживши опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні на два. Це розрахунковий показник для програми, а не середня ринкова ціна квартири.

РегіонОпосередкована вартість будівництва, грн/м²Гранична вартість за єОселею, грн/м²
м. Київ32 60065 200
Вінницька область26 89753 794
Волинська область26 81353 626
Дніпропетровська область27 04354 086
Донецька область29 29958 598
Житомирська область24 52049 040
Закарпатська область24 21448 428
Запорізька область27 01654 032
Івано-Франківська область25 08350 166
Київська область27 85955 718
Кіровоградська область23 70747 414
Луганська область26 75853 516
Львівська область27 74255 484
Миколаївська область27 85255 704
Одеська область26 72353 446
Полтавська область24 80249 604
Рівненська область27 39754 794
Сумська область26 16852 336
Тернопільська область26 14652 292
Харківська область29 31858 636
Херсонська область25 37950 758
Хмельницька область26 84553 690
Черкаська область27 47454 948
Чернівецька область25 82051 640
Чернігівська область27 92855 856

Показники станом на 1 жовтня 2026 року. Гранична вартість за єОселею наведена без додаткового допустимого перевищення на 10%.

Порівняно з липневими показниками, базовий ліміт у столиці зріс із 63 604 до 65 200 грн за квадратний метр. Різниця становить 1596 грн, або приблизно 2,5%.

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Чи можна обрати дорожчу квартиру

За повідомленням Укрфінжитла, фактична ціна квадратного метра та загальна вартість об’єкта можуть перевищувати встановлені граничні показники максимум на 10%. Суму перевищення позичальник сплачує власними коштами у складі першого внеску.

Наприклад, для Києва додавання 10% до базового показника дає 71 720 грн за квадратний метр. Водночас це не означає, що банк профінансує всю вартість: перевищення ліміту потрібно покрити самостійно, а житло має відповідати іншим вимогам програми.

Редакція PSM звертає увагу, що підвищення лімітів може розширити вибір квартир для учасників єОселі. Проте перед купівлею варто розрахувати повний обсяг власних коштів: перший внесок, доплату за перевищення нормативної вартості та супутні витрати на оформлення угоди.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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