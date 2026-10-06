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Житло в Європі дорожчає: які країни лідирують за зростанням цін

06.10.2026 15:10
Микола Деркач

Для українців, які розглядають купівлю квартири в ЄС, вибір країни визначає не лише бюджет, а й темп накопичення на перший внесок. На окремих ринках відкладена покупка може вимагати помітно більших заощаджень

Житло в Європі дорожчає: які країни лідирують за зростанням цін

Фото: chatgpt.com

У другому кварталі 2026 року житло в Євросоюзі подорожчало в середньому на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2025-го. У єврозоні зростання становило 4%. Такі дані оприлюднив Євростат.

Найбільший річний приріст зафіксували в Португалії — 16,5% та Болгарії — 15,5%. Загалом двозначне подорожчання спостерігалося у дев’яти країнах. До лідерів також увійшли:

  • Литва — 14,3%;
  • Словаччина — 13,6%;
  • Хорватія — 12,7%;
  • Іспанія та Румунія — по 12,1%;
  • Латвія — 11,4%;
  • Угорщина — 10,2%.

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У Польщі житло зросло в ціні на 6,3%, у Чехії — на 8,6%, тоді як у Німеччині — лише на 0,6%.

Річне зниження цін зафіксували у трьох країнах ЄС: Фінляндії — на 2,7%, Люксембурзі — на 2,2% та Франції — на 0,8%. Загалом серед держав із доступними даними житло подорожчало у 23 країнах.

Як пише Finance.ua з посиланням на експерта Global Property Guide Мікка Калмета, у Португалії попит перевищує пропозицію, особливо в Лісабоні, Порту та прибережних районах. На ціни впливають обмежене будівництво, іноземні інвестиції й туристичний попит.

У Болгарії подорожчання підтримують зростання доходів населення, відносно доступна іпотека та інтерес до нерухомості як інвестиції.

Редакція PSM звертає увагу, що рейтинг подорожчання не показує, де квартира коштує найдешевше. Високий відсоток зростання може припадати на нижчу стартову ціну. Тому порівнювати варто повну вартість конкретних об’єктів, включно з оформленням, ремонтом та утриманням, а також їхню відповідність потребам родини.

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Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОгляди
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