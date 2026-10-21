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У Європі готують альтернативу Starlink для смартфонів

21.10.2026 13:00
Микола Деркач

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica та Vodafone домовилися розглянути спільну заявку на частоти для супутникового мобільного зв’язку в Європі. Ініціатива має допомогти забезпечити покриття там, де наземні мережі недоступні

У Європі готують альтернативу Starlink для смартфонів

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у спільній заяві операторів, оприлюдненій на сайті Deutsche Telekom 19 жовтня.

Компанії підписали лист про наміри щодо можливої участі в майбутньому розподілі частот для мобільних супутникових послуг — MSS. Вони планують розвивати технологію Direct-to-Device, яка дозволяє мобільним пристроям з’єднуватися безпосередньо із супутниками.

Запропонована модель передбачає відкритий і недискримінаційний доступ для інших мобільних операторів. Вони зможуть пропонувати супутникові послуги своїм абонентам, інтегруючи їх у наявні мережі. За задумом учасників, це посилить конкуренцію та розширить вибір для користувачів.

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Чотири оператори планують розмістити в Європі ключову наземну інфраструктуру, а також системи координації та моніторингу. Безпосередньо інвестувати у власне супутникове угруповання в межах цієї ініціативи вони не збираються: його має забезпечити партнер, якого ще належить обрати.

Серед цілей — покриття недостатньо забезпечених зв’язком територій, підвищення стійкості мереж і захист критичних комунікацій. Нова домовленість не замінює чинних супутникових партнерств компаній. Термінів запуску та тарифів у заяві немає.

Редакція PSM звертає увагу, що для України розвиток додаткових каналів зв’язку важливий для стійкості цифрових сервісів. Однак ця ініціатива поки перебуває на стадії намірів: її доступність в Україні не оголошена, а називати її готовою заміною Starlink передчасно.

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Рубрики: ЄвропаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїІнтернет
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