Вчені побили рекорд швидкості інтернету

Китайські дослідники повідомили про новий світовий рекорд швидкості передачі даних, досягнувши 51,3 терабіта на секунду під час випробувань інноваційного оптоволоконного кабелю з повітряною серцевиною (hollow-core fiber)

Результат отримали фахівці China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) та компанії Dekoli під час польових випробувань на ділянці завдовжки 206,5 км.

На відміну від традиційного оптоволокна, у новій технології світло поширюється переважно через повітряний канал усередині кабелю, а не через скло. Це суттєво зменшує затримки сигналу та втрати під час передачі даних, дозволяючи досягати значно вищих швидкостей.

За оцінками, такої пропускної здатності вистачило б, щоб менш ніж за секунду передати обсяг даних, еквівалентний приблизно 64 тисячам відео у форматі Full HD.

Фахівці вважають, що технологія може знайти застосування у розвитку штучного інтелекту, великих дата-центрів, хмарних сервісів, фінансових платформ та інших сфер, де критично важливі надшвидкий обмін даними й мінімальна затримка сигналу.

Читайте також: Якщо бульбашка ШІ лусне, це буде «кінець» — аналітик

Попри рекордний результат, технологія поки перебуває на стадії випробувань і ще не готова до масового комерційного впровадження. Якщо розробку вдасться масштабувати, вона може стати основою нового покоління високошвидкісної інтернет-інфраструктури.

Редакція PSM звертає увагу, що рекорд у 51,3 Тбіт/с не означає появу настільки швидкого домашнього інтернету. Йдеться про досягнення у сфері магістральної передачі даних та розвитку мережевої інфраструктури. Втім, саме такі технологічні прориви закладають основу для майбутнього розвитку хмарних сервісів, штучного інтелекту, дата-центрів і телекомунікацій нового покоління.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яким буде індекс S&P 500 на кінець 2026 — прогноз Barclays

Рей Даліо назвав два обов’язкові активи на 2026

BlackRock заявив, що ШІ «забирає кисень» у Біткоїна

За матеріалами navbharattimes.indiatimes.com; trendforce.com; yicaiglobal.com.