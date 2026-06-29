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Вчені побили рекорд швидкості інтернету

29.06.2026 20:30
Микола Деркач

Китайські дослідники повідомили про новий світовий рекорд швидкості передачі даних, досягнувши 51,3 терабіта на секунду під час випробувань інноваційного оптоволоконного кабелю з повітряною серцевиною (hollow-core fiber)

Вчені побили рекорд швидкості інтернету

Фото: chatgpt.com

Результат отримали фахівці China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) та компанії Dekoli під час польових випробувань на ділянці завдовжки 206,5 км.

На відміну від традиційного оптоволокна, у новій технології світло поширюється переважно через повітряний канал усередині кабелю, а не через скло. Це суттєво зменшує затримки сигналу та втрати під час передачі даних, дозволяючи досягати значно вищих швидкостей.

За оцінками, такої пропускної здатності вистачило б, щоб менш ніж за секунду передати обсяг даних, еквівалентний приблизно 64 тисячам відео у форматі Full HD.

Фахівці вважають, що технологія може знайти застосування у розвитку штучного інтелекту, великих дата-центрів, хмарних сервісів, фінансових платформ та інших сфер, де критично важливі надшвидкий обмін даними й мінімальна затримка сигналу.

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Попри рекордний результат, технологія поки перебуває на стадії випробувань і ще не готова до масового комерційного впровадження. Якщо розробку вдасться масштабувати, вона може стати основою нового покоління високошвидкісної інтернет-інфраструктури.

Редакція PSM звертає увагу, що рекорд у 51,3 Тбіт/с не означає появу настільки швидкого домашнього інтернету. Йдеться про досягнення у сфері магістральної передачі даних та розвитку мережевої інфраструктури. Втім, саме такі технологічні прориви закладають основу для майбутнього розвитку хмарних сервісів, штучного інтелекту, дата-центрів і телекомунікацій нового покоління.

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За матеріалами navbharattimes.indiatimes.com; trendforce.com; yicaiglobal.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїІнтернет
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