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У деяких містах України готуються запустити 5G

07.07.2026 17:10
Микола Деркач

В Україні готуються до запуску перших пілотних зон 5G. Київ може стати наступним містом після Львова, Бородянки та Харкова, де протестують мобільний зв’язок п’ятого покоління, однак конкретна дата запуску поки офіційно не підтверджена

У деяких містах України готуються запустити 5G

Фото: magnific.com

За інформацією низки українських ЗМІ, пілотний запуск мережі 5G у Києві може відбутися вже 21 липня. Водночас ані Міністерство цифрової трансформації, ані мобільні оператори поки що офіційно не підтвердили саме цю дату.

Раніше заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитко повідомив, що Київ стане наступним містом після Львова, Бородянки та Харкова, де розгорнуть тестову 5G-мережу. За його словами, оператори вже замовляють необхідне обладнання та завершують підготовку майданчиків для встановлення базових станцій, а з боку держави регуляторних перешкод для запуску немає.

Пілотний проєкт 5G в Україні стартував на початку 2026 року. Першими тестовими майданчиками стали Львів і Бородянка на Київщині, згодом до них приєднався Харків. Саме ці населені пункти були обрані для перевірки роботи мережі в умовах пошкодженої війною інфраструктури та можливих перебоїв з електропостачанням.

За даними Мінцифри, результати перших випробувань виявилися успішними. Тестування охопило понад 500 тис. користувачів, які після появи 5G почали значно активніше використовувати мобільний інтернет для перегляду відео, роботи з хмарними сервісами та завантаження великих файлів. Водночас мережа зберегла стабільність навіть за різкого збільшення навантаження.

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Після Києва одним із наступних міст для розширення пілотного проєкту має стати Одеса. У компанії Kyivstar повідомляли, що за умови успішного тестування мережі у Львові, Бородянці, Харкові та столиці пілотні зони 5G поступово з’являться й в Одесі. Водночас точні терміни запуску наразі не називаються. Представники оператора наголошують, що повномасштабне комерційне розгортання мережі п’ятого покоління в Україні розглядатиметься лише після завершення війни.

У Мінцифри також підтверджують, що розвиток 5G супроводжуватиметься поступовою відмовою від мереж третього покоління (3G). Відомство вже погодило з мобільними операторами план повного відключення 3G до 1 січня 2031 року. Частоти, які зараз використовуються для цієї технології, поступово переорієнтовуватимуть на розвиток 4G, що стане основою для подальшого масштабування 5G по всій країні. При цьому 4G продовжить працювати паралельно з новою мережею.

Попри оптимістичні заяви, повноцінне комерційне розгортання 5G в Україні поки що залишається довгостроковою перспективою. Запуск мережі відбувається у форматі пілотних зон, а подальше масштабування залежатиме як від результатів тестування, так і від безпекової ситуації в країні.

Редакція PSM звертає увагу, що запуск 5G в Україні відбувається поетапно у форматі пілотних проєктів. Вони мають підтвердити стабільність роботи мережі в українських умовах, після чого технологію поступово масштабуватимуть на інші міста. Для користувачів це означатиме не лише вищу швидкість мобільного інтернету, а й створення основи для розвитку IoT, автономного транспорту, хмарних сервісів та інших цифрових рішень нового покоління.

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Допоміжні матеріали: babel.ua; digital-strategy.ec.europa.eu; veon.com.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїІнтернет
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