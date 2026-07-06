Вчені назвали причину аномальної спеки у Європі

Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки останніх років: у деяких регіонах температура повітря вже сягнула 44°C. За словами вчених, головною причиною такої аномальної погоди стало рідкісне атмосферне явище, відоме як «Омега-блок» (Omega Block)

Що таке «Омега-блок» і як він утворюється

«Омега-блок» — це стійка атмосферна конфігурація, за якої область високого тиску опиняється між двома зонами низького тиску. У верхніх шарах атмосфери струменева течія (jet stream) огинає ці системи, утворюючи форму, схожу на грецьку літеру Ω.

Саме така конфігурація фактично «блокує» погодні процеси, не дозволяючи їм швидко змінюватися. У результаті над великою територією затримується гаряче повітря, формуючи так званий тепловий купол (heat dome), який і приносить тривалу спеку.

За нормальних умов струменева течія переносить повітряні маси із заходу на схід. Однак коли різниця температур між екватором і полюсами зменшується, вона слабшає та починає утворювати великі хвилі Россбі. Згодом одна з таких хвиль відокремлюється від основного потоку, створюючи надзвичайно стійкий «Омега-блок», який може зберігатися протягом кількох днів або навіть тижнів.

Чому спека стає ще сильнішою

У центрі системи високого тиску повітря постійно опускається донизу. Під час стиснення воно нагрівається, а утворення хмар майже повністю припиняється.

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Через відсутність хмар сонячне випромінювання безперешкодно нагріває поверхню землі. Ґрунт поступово висихає, випаровування вологи зменшується, а це позбавляє повітря природного механізму охолодження. Натомість розпечена земля починає віддавати накопичене тепло назад в атмосферу, ще більше підвищуючи температуру.

Науковці також наголошують, що діяльність людини посилює цей ефект. Урбанізація створює так звані «острови тепла»: бетон, асфальт і скляні фасади накопичують сонячну енергію та повільно віддають її в навколишнє середовище. Додаткове тепло виділяють і кондиціонери, які охолоджують приміщення, але нагрівають зовнішнє повітря.

Водночас наукова спільнота поки не дійшла остаточного висновку, чи робить глобальне потепління «Омега-блоки» частішими. Проте існує широкий консенсус щодо іншого: зміна клімату робить хвилі спеки значно інтенсивнішими, ніж вони були б без антропогенного потепління.

Редакція PSM звертає увагу, що екстремальна спека становить серйозну небезпеку для здоров’я, особливо для людей похилого віку, дітей та осіб із хронічними захворюваннями. Під час тривалих періодів високих температур фахівці рекомендують уникати перебування під прямим сонцем у денні години, підтримувати водний баланс і стежити за офіційними попередженнями метеорологічних служб.

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Джерела: wionews.com; reutersconnect.com