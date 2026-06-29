Якщо бульбашка ШІ лусне, це буде «кінець» — аналітик

Фінансовий аналітик і автор Клем Чемберс попередив, що крах бульбашки штучного інтелекту і подальше висихання інвестицій у сектор може стати буквально «кінцем гри». На його думку, ШІ перетворився на стратегічну гонку між США та Китаєм, де енергетичні потужності й технологічне лідерство тісно переплелися

Говорячи про майбутнє штучного інтелекту, Чемберс наголосив, що ШІ залишається визначальною технологією сучасної епохи. Водночас він застеріг, що колапс поточного ШІ-буму може мати наслідки, які вийдуть далеко за межі фінансових ринків і вплинуть на здатність Америки конкурувати з Китаєм.

Подібні попередження про надмірний розігрів ШІ-сектору звучали й раніше: Рей Даліо вже проводив паралелі між нинішнім ентузіазмом щодо штучного інтелекту та бульбашкою доткомів, зазначаючи, що ринок наближається до рівнів спекуляцій, які спостерігалися у 2000 та 1929 роках.

За словами Чемберса, електроенергія стала фундаментом розвитку штучного інтелекту. Він наголосив, що країни з більшими енергетичними потужностями отримають значну перевагу, оскільки системи ШІ потребують дедалі більших обсягів обчислювальної потужності. У цьому контексті аналітик вказав на енергетичну та промислову силу Китаю як на ключові чинники глобальної гонки у сфері ШІ.

Читайте також: Яким буде індекс S&P 500 на кінець 2026 — прогноз Barclays

Чемберс припустив, що здатність Китаю швидко масштабувати інфраструктуру може допомогти країні скоротити розрив із США в розвитку штучного інтелекту.

«Якщо Китай наздожене і обжене американський ШІ, забудьте про вашу демократію. Усе закінчено. Демократії більше не буде, якщо Америка втратить гонку у сфері ШІ, бо це доведе, що авторитарна недемократична держава здатна перемогти демократію… Якщо ця ШІ-бульбашка лусне — це справді все. Абсолютно все. Кінець», — заявив Чемберс.

Аналітик також наголосив на важливості подальших інвестицій в інфраструктуру ШІ. Технологічні компанії вже витратили мільярди доларів на дата-центри, передові чипи та енергетичні проєкти для підтримки стрімкого зростання штучного інтелекту.

Цей сплеск витрат допоміг підживити потужне ралі акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом, протягом останніх двох років. Водночас занепокоєння щодо надмірних оцінок змусило частину інвесторів засумніватися, чи не переживає ринок справжню ШІ-бульбашку.

За словами Чемберса, різке скорочення інвестицій у штучний інтелект могло б сповільнити інновації та послабити позиції Америки в конкуренції з Китаєм. Загалом, хоча Чемберс залишається переконаним, що ШІ — це майбутнє, він попередив, що втрата імпульсу в цьому секторі може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рей Даліо назвав два обов’язкові активи на 2026

BlackRock заявив, що ШІ «забирає кисень» у Біткоїна

Чому акції SpaceX обвалюються

Джерело: Finbold.