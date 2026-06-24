Яким буде індекс S&P 500 на кінець 2026 — прогноз Barclays

Barclays підвищив свій прогноз для індексу S&P 500 на кінець 2026 року до 7 800 пунктів — попередня ціль становила 7 650. Банк пояснив це покращенням прогнозу прибутків американських компаній, попри занепокоєння щодо інфляції, процентних ставок і витрат на штучний інтелект

Оновлений прогноз з’явився на тлі неоднозначного макроекономічного середовища. Хоча Barclays залишається конструктивним щодо акцій, аналітики попередили, що зростання прибутків і видимість капітальних витрат на ШІ повинні відіграти більшу роль, оскільки очікування щодо знижень ставки ФРС слабшають.

Подібну оптимістичну позицію щодо S&P 500 на 2026 рік висловлювали й інші великі гравці Волл-стріт: медіанний прогноз аналітиків на початку року вказував на рівень близько 7 600 пунктів до кінця 2026-го, причому деякі банки, зокрема Oppenheimer і Deutsche Bank, називали ще вищі цілі — 8 100 і 8 000 пунктів відповідно.

«Бичача теза для акцій залишається непорушною, але прибутки та видимість капітальних витрат на ШІ повинні відіграти більшу роль у міру слабшання підтримки з боку ФРС і зниження здатності ринку компенсувати негативні сюрпризи», — зазначили в банку.

Підвищення цільової ціни для S&P 500 відбулося після рішення Barclays підняти прогноз прибутку на акцію (EPS) для індексу на 2026 рік до $337 з $321. Новий прогноз залишається трохи нижчим за консенсус-оцінку Волл-стріт у $341, але передбачає річне зростання прибутків приблизно на 21% порівняно з прогнозованим показником EPS за 2025 рік у $279.

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Barclays пояснив підвищення цілі сильнішими, ніж очікувалося, прибутками за перший квартал, триваючими рефляційними тенденціями, що підтримують зростання виручки, та стійкою промисловою активністю. Банк також представив прогноз EPS на 2027 рік у $389 — трохи нижче за консенсус Волл-стріт у $398.

Попри підвищення цільової ціни для індексу, Barclays водночас знизив припущення щодо оцінки: базовий мультиплікатор прибутку для великих технологічних компаній зменшили до 26x із 27,5x через невизначеність навколо витрат на ШІ-інфраструктуру та їхньої монетизації. Банк очікує, що капітальні витрати гіперскейлерів перевищать $1,1 трлн до 2028 року — приблизно на 26% більше за поточні оцінки Волл-стріт, попереджаючи, що витрати можуть дедалі більше випереджати внутрішньо генерований грошовий потік.

Серед ризиків для другого півріччя Barclays назвав відновлення інфляції, жорсткіший курс монетарної політики ФРС і сповільнення споживчих витрат. Хоча ризики рецесії залишаються обмеженими завдяки стійкому ринку праці, сильні економічні дані можуть відкласти майбутні знижки ставки.

Що стосується секторів: Barclays понизив рейтинг фінансового сектору до «нейтрального» через занепокоєння щодо приватного кредитування, регулювання та дезрупції з боку ШІ. Натомість сектор охорони здоров’я підвищили до «нейтрального», оскільки перегляд прогнозів прибутків там здебільшого вже завершився. Банк зберіг позитивний рейтинг для технологічного, промислового секторів та комунальних послуг, залишаючись негативним щодо споживчого сектору через інфляційний тиск і сповільнення зростання доходів.

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Джерело: Finbold.