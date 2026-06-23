Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Nvidia під час IPO

Сьогодні Nvidia — це гігант вартістю $5,1 трлн із виручкою понад $100 млрд у 2025 році. Тому дивно усвідомлювати, що під час IPO компанія залучила лише трохи більше $40 млн за оцінки в кілька сотень мільйонів доларів

Саме завдяки стрімкому масштабуванню бізнесу інвестиція в IPO Nvidia стала однією з найкращих можливих покупок наприкінці минулого століття.

За $1000 на той момент можна було придбати приголомшливі 40 000 акцій Nvidia (з урахуванням сплітів) — за скоригованою ціною лише $0,025. Навіть інвестор, який пропустив перший день торгів і купив акції на закриття 22 січня 1999 року, отримав би 25 000 паперів.

Подібний феноменальний злет акцій Nvidia вже неодноразово ставав темою для аналізу: інвестори, які купили акції компанії одразу після спліту 10-до-1 у червні 2024 року, також отримали суттєвий прибуток на тлі продовження ШІ-буму.

Чверть століття пізніше, 22 червня 2026 року, акції Nvidia торгуються на рівні $209,38.

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Таким чином, $1000, вкладені під час IPO за скоригованою ціною $0,025 за акцію, перетворилися б на $8,37 млн прибутку. Навіть якщо купувати вже після завершення першого дня торгів — за $12 за акцію без коригувань — та сама сума зросла би до $5,2 млн.

Щодо перспектив 2026 року: провідні аналітики Волл-стріт залишаються впевненими в потенціалі чипмейкера навіть за оцінки $5,1 трлн. Акції Nvidia мають рейтинг «Активно купувати», а середня цільова ціна на 12 місяців становить $310,62 — це означає потенціал зростання на 47,43% від останнього закриття, за даними TradingView станом на 22 червня 2026 року.

Якщо консенсус-прогноз справдиться, інвестор, який вклав $1000 за скоригованою ціною IPO в $0,025 за акцію, матиме $12,4 млн прибутку до кінця червня 2027 року. Той, хто купив акції за тією ж сумою за першою ціною закриття, отримає $7,76 млн.

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Джерело: Finbold.