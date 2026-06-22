Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Nvidia у 2024

Інвестори, які придбали акції Nvidia (NASDAQ: NVDA) одразу після спліту 10-до-1 у червні 2024 року, отримали суттєвий прибуток на тлі продовження домінування чипмейкера у сфері штучного інтелекту

Якщо інвестувати $1000 за ціною закриття одразу після спліту — близько $120 за акцію 11 червня 2024 року — то на момент п’ятничного закриття торгів на рівні $210 ця сума зросла би до приблизно $1755. Це означає прибутковість близько 75,6% за два роки, або майже $756 додаткової вартості.

Такі результати підкріплені виключними фінансовими показниками Nvidia з часів спліту. За 2025 фінансовий рік компанія задекларувала виручку близько $130,5 млрд — зростання на 114% рік до року. Дохід від дата-центрів сягнув $115,2 млрд, зрісши на 142% на тлі стрімкого попиту на ШІ-акселератори серед хмарних провайдерів і корпоративних клієнтів. Імпульс зберігся і в 2026 фінансовому році: річна виручка компанії становила $215,9 млрд (+65% рік до року), а річний дохід від дата-центрів перевищив $170 млрд.

Подібний феноменальний злет акцій Nvidia на тлі ШІ-буму вже неодноразово фіксувався раніше: акції компанії зросли більш ніж на 1400% із моменту запуску ChatGPT та старту ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Ключовим драйвером динаміки акцій NVDA стало швидке поширення архітектури Blackwell. Продажі чипів на її основі масштабувалися надзвичайно швидко після запуску, принісши $11 млрд за один квартал, що стало одним із найшвидших стартів продукту в історії компанії. Попит прискорився, коли клієнти почали впроваджувати системи GB300 для тренування та inference ШІ-моделей. Паралельно перехід із платформи Hopper на Blackwell пройшов плавно, що допомогло компанії зберегти технологічне лідерство, розширюючи постачання в міру послаблення обмежень із боку постачання.

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Nvidia також скористалася перевагами своєї ширшої екосистемної стратегії: клієнти дедалі активніше впроваджують програмне забезпечення CUDA, мережеві технології NVLink та інтегровані рішення для ШІ-інфраструктури. Окрім успішного виконання продуктової стратегії, компанія виграла від стрімкого зростання витрат на ШІ-інфраструктуру з боку гіперскейлерів та корпоративних клієнтів протягом 2025–2026 років. Станом на квітень 2026 року Nvidia утримувала приблизно 74% частки доходу від ШІ-inference, зберігаючи валову маржу на рівні приблизно 73–75%. Керівництво компанії також повідомило про видимість сотень мільярдів доларів потенційного майбутнього доходу від платформ Blackwell та наступного поколінняRubin. Додаткову впевненість інвесторів підкріпило рекордне розміщення облігацій Nvidia на $25 млрд у червні 2026 року для підтримки подальшої ШІ-експансії.

Попри потужне зростання, акції Nvidia переживали періоди волатильності: компанія оновлювала історичні максимуми в діапазоні $212–236 наприкінці 2025 року, а потім просіла до середини $160 на початку 2026 року на тлі занепокоєння щодо оцінки та загальної ринкової ротації. Компанія також зіткнулася з американськими експортними обмеженнями, які позбавили її потенційної можливості на $30 млрд у Китаї, хоча сильний попит в інших регіонах компенсував цей вплив. Попри це, ринкова капіталізація Nvidia неодноразово перевищувала $5 трлн, закріплюючи її позиції серед найдорожчих компаній світу.

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Джерело: Finbold.