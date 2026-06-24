BlackRock заявив, що ШІ «забирає кисень» у Біткоїна

Роббі Мітчник, керівник напрямку цифрових активів BlackRock, попередив, що бум штучного інтелекту фактично «забирає кисень» у Біткоїна. За його словами, все, що не пов’язане з ШІ-трейдом, відчуває труднощі з початку четвертого кварталу 2025 року — і Біткоїн не виняток

Через це інвестори масово спрямовують капітал у ШІ-орієнтовані активи, зокрема профільні акції, замість криптовалют.

«Це був важкий період для Біткоїна з минулого жовтня — і для всього крипторинку загалом, що багато в чому узгоджується з тим, що відбувається з усім, що не пов’язане зі штучним інтелектом. Імпульс ШІ дійсно забирає багато «кисню» з кімнати», — заявив Мітчник в інтерв’ю Yahoo Finance.

Подібну стурбованість висловлюють і інші представники крипторинку: ще раніше повідомлялося, що інституційні гравці, включно з самим BlackRock, неодноразово скорочували свої позиції в Біткоїні протягом 2025–2026 років, що посилювало тиск на ціну активу.

За словами Мітчника, золото та інші дорогоцінні метали також відчували труднощі поряд із Біткоїном через високий попит саме на акції, пов’язані зі штучним інтелектом. Серед паперів, які з початку року випереджали динаміку Біткоїна, він назвав Intel, Marvell Technology, Advanced Micro Devices та Broadcom.

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Сам Біткоїн із початку року впав приблизно на 28,9% і торгується на рівні близько $62 230. Це означає, що ринкова капіталізація флагманської криптовалюти становила приблизно $1,2 трлн — менше, ніж капіталізація SpaceX, попри те що акції компанії почали торгуватися лише на початку цього місяця.

Попри песимістичний короткостроковий прогноз, Мітчник бачить і потужніший фактор підтримки для Біткоїна в перспективі. Зокрема, він наголосив, що зростання державного боргу та дефіциту бюджету США може стати потенційним попутним вітром для криптовалюти. Окрім того, Джей Джейкобс, керуючий директор BlackRock та керівник напрямку акційних ETF компанії в США, нещодавно заявив, що Біткоїн уже занадто великий за капіталізацією, щоб інституційні інвестори могли його ігнорувати.

Водночас сам BlackRock уже володіє низкою біткоїн-пов’язаних продуктів, включно з iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA), а також непрямою позицією в Strategy Inc. Усі ці інструменти останнім часом фіксували значні відтоки коштів.

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Джерело: Finbold.