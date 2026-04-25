Скільки біткоїнів придбала BlackRock у 2026

BlackRock (BLK) збільшила свої запаси Біткоїна (BTC) для фонду iShares Bitcoin Trust (IBIT) більш ніж на 5% від початку 2026 року

На початку 2026 року IBIT володів приблизно 770 290 BTC. Станом на 24 квітня фонд наростив обсяг до близько 811 981 монети, згідно з офіційними даними, проаналізованими Finbold. Таким чином, у 2026 році BlackRock придбала майже 41 691 BTC, що відповідає зростанню на 5,41%.

Станом на 1 січня 2026 року середня ціна Біткоїна становила близько $88 110, що оцінювало активи IBIT приблизно у $67,9 млрд. Водночас на момент написання матеріалу BlackRock повідомляла про умовну вартість близько $63,6 млрд.

Попри суттєве зростання обсягу Біткоїна в портфелі IBIT від початку року, його умовна вартість знизилася на $4,3 млрд. Крім того, ціна BTC впала більш ніж на 11% з початку року, що свідчить про довгостроковий підхід інституційних інвесторів.

Який вплив накопичення IBIT на ціну Біткоїна

Стійкий інституційний інтерес до Біткоїна, який видно через притоки в IBIT від початку року, може спричинити дефіцит пропозиції. Оскільки інвестори BlackRock продовжують накопичувати BTC навіть на тлі ведмежого ринку, доступна пропозиція на криптобіржах може й надалі скорочуватися.

На момент написання матеріалу обсяг Біткоїна на всіх криптобіржах становив близько 2,67 млн, що на 3,26% менше, ніж 2,76 млн на початку року, за даними CryptoQuant. У результаті зменшення пропозиції Біткоїна на біржах є позитивним сигналом у довгостроковій перспективі, з огляду на очікуване стрімке зростання його масового прийняття.

Якщо інвестори IBIT продовжать накопичувати BTC найближчим часом, цифровий актив може продемонструвати різкий розворот після макроведмежого тренду.

За матеріалами finbold.com.