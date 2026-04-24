Ця криптовалюта готується до ралі та може обігнати Ethereum

Ethereum уже давно залишається другою за величиною криптовалютою за ринковою капіталізацією після Біткоїна. Цей блокчейн розвиває ідею Біткоїна, додаючи смартконтракти, і працює на базі власного токена Ethereum

З того часу багато компаній створили власні блокчейни та токени, оптимізовані під конкретні завдання. Один із найуспішніших прикладів — XRP Ledger від Ripple. Він розроблений для швидких і дешевих фінансових переказів, і Ripple вже багато років просуває його серед банків та інших фінансових установ. Кожна транзакція в мережі потребує невеликої кількості токенів XRP, які також можуть використовуватися як «міст» для міжнародних платежів.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус нещодавно заявив, що XRP може обігнати Ethereum і стати другим за величиною цифровим активом завдяки активному впровадженню блокчейна. Попри очевидну зацікавленість Гарлінгхауса, є підстави зберігати оптимістичний погляд на XRP.

Ripple активно розширюється

Компанія Ripple швидко зростає та розширюється як завдяки власним технологічним рішенням, так і через поглинання. Вона придбала клірингову та брокерську компанію Hidden Road за $1,25 млрд, платформу для управління ліквідністю GTreasury — ще за $1 млрд, а також посилила напрям стейблкоїнів через Rail. Фактично Ripple формує екосистему, здатну закрити майже всі потреби фінансових установ, щоб стимулювати використання свого блокчейна.

Додатково впровадженню можуть сприяти кілька тенденцій: токенізація реальних активів, зростання популярності стейблкоїнів (зокрема RLUSD від Ripple), покращення регуляторної визначеності та більш практичне визнання блокчейн-технологій з боку SEC, яка раніше судилася з Ripple.

XRP має хороші позиції, щоб скористатися цими трендами, адже це токен із реальною утилітарністю завдяки зв’язку з Ripple та XRP Ledger. Якщо компанії вдасться наростити активність у своїй мережі, попит на XRP може суттєво зрости. І хоча пропозиція токена постійно збільшується, зростання використання мережі частково компенсує це, оскільки з кожною транзакцією частина XRP спалюється.

Чи може XRP справді обігнати Ethereum

Наразі XRP є четвертою за величиною криптовалютою з ринковою капіталізацією близько $88 млрд. Капіталізація Ethereum становить приблизно $282 млрд. Це означає, що для випередження Ethereum ціна XRP має перевищити $4,58 (за умови, що ціна Ether не зміниться, що малоймовірно).

Один із факторів, який може підштовхнути зростання XRP, — це популярність спотових ETF. ETF на XRP були запущені в листопаді минулого року і з того часу залучили понад $1 млрд інвестицій.

Втім, це значно менше, ніж майже $12 млрд, вкладених у ETF на Ethereum. Іншими словами, інституційні інвестори можуть лише починати формувати позиції в XRP через ETF. Це потенційно зменшує обсяг токенів в обігу та підтримує їхню ціну.

Попри сильні сторони, є й стримувальні фактори. Ripple лише закладає основу для ширшого використання свого блокчейна, і ще має довести ефективність цієї стратегії. Крім того, запуск RLUSD як «містової» валюти може частково зменшити попит на XRP для забезпечення ліквідності.

Ще один фактор — тиск з боку продавців. Багато власників XRP досі перебувають у збитку і можуть продавати актив при зростанні ціни. Щоб курс суттєво зріс, попит має перевищити пропозицію на ринку.

У довгостроковій перспективі потенціал XRP залишається високим. Чи зможе він обігнати Ethereum і стати другою криптовалютою у світі — значною мірою не залежить від інвесторів. Але за поточною ціною цей актив виглядає як вартий утримання.

Джерело: Yahoo!Finance.