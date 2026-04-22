Крипторинок стрімко відновлюється, додавши $64 млрд за день: причини

Капіталізація крипторинку у середу, 22 квітня 2026 року, зросла майже на $64 млрд на тлі відновлення інституційного попиту

За даними CoinGecko, за останні 24 години загальна капіталізація ринку криптовалют піднялася більш ніж на 2% — до $2,7 трлн на момент написання матеріалу. Середній добовий обсяг торгів також зріс приблизно на $9,74 млрд — до близько $112,2 млрд.

Ціна Біткоїн (BTC) за добу додала 2,3% і торгувалася на рівні близько $78 077. Серед топ-10 альткоїнів найкращу динаміку показали Ethereum, Solana та Dogecoin. Водночас XRP зріс майже на 1% — до $1,45 і випередив інші великі альткоїни за підсумками останнього тижня.

Головні причини зростання ринку

Одним із ключових факторів стало послаблення геополітичної напруги, що покращило макроекономічні настрої. Зокрема, 21 квітня Дональд Трамп оголосив про безстрокове продовження угоди про припинення вогню з Іраном.

На цьому тлі настрої трейдерів стали більш оптимістичними. Індекс страху та жадібності CoinMarketCap зріс із 57 до 61 пункту. Додатковим драйвером стало short squeeze — ситуація, коли зростання цін змушує продавців закривати короткі позиції. За даними CoinGlass, із $418 млн ліквідацій за добу $286 млн припали саме на короткі позиції.

Ще одним фактором стало відновлення попиту, зокрема з боку інституційних інвесторів. Наприклад, фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) зафіксував 10 днів поспіль із припливом коштів, залучивши понад $1,6 млрд.

Крім того, на початку тижня Strategy Inc. придбала Біткоїн більш ніж на $2,5 млрд, ставши найбільшим інституційним власником. Водночас спотові ETF на XRP також продемонстрували нову хвилю припливу капіталу.

За матеріалами finbold.com.