Крипторинок стрімко відновлюється, додавши $64 млрд за день: причини

22.04.2026 16:20
Микола Деркач

Капіталізація крипторинку у середу, 22 квітня 2026 року, зросла майже на $64 млрд на тлі відновлення інституційного попиту

Крипторинок стрімко відновлюється, додавши $64 млрд за день: причини

Фото: pexels.com

За даними CoinGecko, за останні 24 години загальна капіталізація ринку криптовалют піднялася більш ніж на 2% — до $2,7 трлн на момент написання матеріалу. Середній добовий обсяг торгів також зріс приблизно на $9,74 млрд — до близько $112,2 млрд.

Ціна Біткоїн (BTC) за добу додала 2,3% і торгувалася на рівні близько $78 077. Серед топ-10 альткоїнів найкращу динаміку показали Ethereum, Solana та Dogecoin. Водночас XRP зріс майже на 1% — до $1,45 і випередив інші великі альткоїни за підсумками останнього тижня.

Головні причини зростання ринку

Одним із ключових факторів стало послаблення геополітичної напруги, що покращило макроекономічні настрої. Зокрема, 21 квітня Дональд Трамп оголосив про безстрокове продовження угоди про припинення вогню з Іраном.

Читайте також: Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

На цьому тлі настрої трейдерів стали більш оптимістичними. Індекс страху та жадібності CoinMarketCap зріс із 57 до 61 пункту. Додатковим драйвером стало short squeeze — ситуація, коли зростання цін змушує продавців закривати короткі позиції. За даними CoinGlass, із $418 млн ліквідацій за добу $286 млн припали саме на короткі позиції.

Ще одним фактором стало відновлення попиту, зокрема з боку інституційних інвесторів. Наприклад, фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) зафіксував 10 днів поспіль із припливом коштів, залучивши понад $1,6 млрд.

Крім того, на початку тижня Strategy Inc. придбала Біткоїн більш ніж на $2,5 млрд, ставши найбільшим інституційним власником. Водночас спотові ETF на XRP також продемонстрували нову хвилю припливу капіталу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Експерт спрогнозував, коли Біткоїн досягне нового рекорду

Чому XRP не може закріпитися вище $1,50

Стейблкоїни не становлять загрози для банків — аналітик Moody’s

За матеріалами finbold.com.

Новини по темі
Експерт спрогнозував, коли Біткоїн досягне нового рекорду 22.04.2026

Експерт спрогнозував, коли Біткоїн досягне нового рекорду
Шахраї вимагають біткоїни за прохід через Ормузьку протоку 21.04.2026

Шахраї вимагають біткоїни за прохід через Ормузьку протоку
Чому XRP не може закріпитися вище $1,50 21.04.2026

Чому XRP не може закріпитися вище $1,50
Стейблкоїни не становлять загрози для банків — аналітик Moody’s 20.04.2026

Стейблкоїни не становлять загрози для банків — аналітик Moody’s
Цей цикл Біткоїна «значно» відстає від попередніх халвінгів — аналітик 20.04.2026

Цей цикл Біткоїна «значно» відстає від попередніх халвінгів — аналітик
Tether запустила гаманець для стейблкоїнів 20.04.2026

Tether запустила гаманець для стейблкоїнів

Вибір редакції
Всі
Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
ТОП статей 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

 Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
ТОП статей 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

Останні новини
Сьогодні  21:00

Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини

 Сьогодні  20:20

PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

 Сьогодні  19:40

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

 Сьогодні  19:00

Податкова стратегія України зміниться — Зеленський

 Сьогодні  17:40

Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026

 Сьогодні  17:00

Сонце може «вимкнутися» без попередження: пояснення вчених

 Сьогодні  16:20

Крипторинок стрімко відновлюється, додавши $64 млрд за день: причини

