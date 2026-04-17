Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

Халвінг Біткоїна — одна з найважливіших подій для крипторинку, яка повторюється приблизно раз на чотири роки. Саме вона закладає основу обмеженої пропозиції активу та формує довгострокову економіку мережі. Як працює цей механізм, чому він взагалі існує та чого від нього очікують інвестори сьогодні — розбираємо у матеріалі

Халвінг традиційно вважається фундаментальною подією для Біткоїна, адже напряму впливає на швидкість появи нових монет у мережі — обсяг нових BTC, що створюються з кожним блоком, скорочується вдвічі. Цей процес закладений у код ще на етапі створення криптовалюти та працює автоматично, без участі регуляторів чи централізованих інституцій.

Завдяки цьому Біткоїн отримав одну зі своїх ключових характеристик — передбачувану та обмежену емісію. Саме вона відрізняє його від традиційних валют і робить унікальним інструментом з точки зору економіки.

Щоб зрозуміти, чому халвінг викликає стільки уваги на ринку, спершу варто розібратися в його базовій логіці.

Що таке халвінг Біткоїна та навіщо він потрібен

Халвінг — це закладений у протокол Біткоїна механізм, який зменшує винагороду майнерам за створення нового блоку вдвічі через певні проміжки часу.

Його автором вважається Сатоші Накамото — анонімний творець Біткоїна, який ще у 2008–2009 роках описав цю модель як частину економіки мережі. Основна ідея полягала в тому, щоб зробити емісію передбачуваною та обмеженою, без можливості довільного «друку» нових монет.

У мережі Біткоїна нові монети з’являються як винагорода майнерам — учасникам, які забезпечують роботу системи, підтверджують транзакції та додають нові блоки до блокчейна. Кожен новий блок приносить фіксовану кількість BTC.

Однак ця винагорода не є сталою. Після кожних 210 000 блоків вона автоматично скорочується вдвічі. У середньому це відбувається приблизно раз на чотири роки, хоча точна дата залежить від швидкості генерації блоків.

Така модель створює поступове зниження темпів емісії. Якщо на початку існування мережі нові монети з’являлися швидко, то з кожним наступним циклом їх кількість зменшується.

Саме це дозволяє досягти ще одного фундаментального параметра — обмеженої пропозиції. Загальна кількість Біткоїна ніколи не перевищить 21 млн монет. Халвінг є ключовим інструментом, який забезпечує дотримання цього обмеження.

Водночас цей механізм виконує не лише технічну, а й економічну функцію. Він формує дефіцит активу в довгостроковій перспективі та робить його емісію прозорою для всіх учасників ринку.

На відміну від традиційних фінансових систем, де обсяг грошової маси може змінюватися залежно від рішень центральних банків, у Біткоїні правила гри визначені наперед і не підлягають зміні без консенсусу мережі.

Саме тому халвінг залишається одним із ключових елементів, який формує довіру до Біткоїна як до дефіцитного цифрового активу.

Коли наступний халвінг та скільки зараз отримують майнери?

Подія очікується в середині квітня 2028 року на висоті блоку 1 050 000. Станом на момент написання до цієї позначки залишилося близько 105 000 блоків, що підтверджують останні розрахунки Bitcoin Archive.

Наразі майнери отримують 3,125 BTC за блок. Після халвінгу ця цифра зменшиться приблизно до 1,562 BTC.

У практичному вимірі це означає скорочення щоденної емісії Біткоїна з приблизно 450 BTC до близько 225 BTC, що обмежує пропозицію та підсилює наратив «цифрового золота».

Цікаві факти

Попри те, що Біткоїн існує вже понад 15 років, повністю «добути» всі монети вдасться ще дуже нескоро. За оцінками аналітиків, останній Біткоїн буде видобутий приблизно у 2140 році — тобто більш ніж через 100 років від сьогодні.

Загалом у мережі Біткоїна передбачено близько 32 халвінгів. З кожним новим циклом винагорода майнерам стає все меншою. У майбутньому вона фактично зійде до нуля — після цього майнери більше не отримуватимуть нові біткоїни за блоки. У результаті останні біткоїни видобуватимуться надзвичайно повільно — фактично «розтягнуто» на десятиліття.

Це викликає логічне питання: чи буде майнінг взагалі рентабельним?

Відповідь закладена в самій Bitcoin-моделі. З часом основним джерелом доходу майнерів мають стати не нові монети, а комісії за транзакції. Чим активніше використовується мережа, тим вищі комісії — і тим більша мотивація підтримувати її роботу.

Водночас у коротко- та середньостроковій перспективі кожен халвінг створює тиск на майнерів. Менш ефективні гравці змушені залишати ринок, а конкуренція за дешеву електроенергію та сучасне обладнання лише посилюється.

За різними оцінками, зокрема, Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, річне енергоспоживання мережі Біткоїна становить приблизно 120–150 ТВт·год, хоча окремі аналітики, наприклад, платформи Digiconomist, дають ще вищі значення — понад 170 ТВт·год на рік.

Це можна порівняти з:

споживанням цілої країни (наприклад, Аргентини Нідерландів

або роботою приблизно 15–20 атомних енергоблоків протягом року (від 3 до 5 атомних електростанцій).

Високе енергоспоживання пояснюється механізмом Proof-of-Work, на якому працює Біткоїн. Саме він забезпечує безпеку мережі, але водночас вимагає значних обчислювальних ресурсів.

Як халвінг впливав на ціну Біткоїна у попередні цикли

Історично халвінг вважався одним із ключових факторів, який запускає нові хвилі зростання Біткоїна. Втім, цей вплив не є миттєвим і щоразу проявляється по-різному.

Перший халвінг у 2012 році відбувся в умовах ще дуже малого ринку. На момент події Біткоїн коштував близько $12, а вже протягом наступного року ціна перевищила $1 000. Це був період формування ринку, коли навіть невелике зростання попиту могло спричинити різкий стрибок.

У 2016 році ситуація змінилася: ринок став більшим, але ефект халвінгу все ще був потужним. Ціна на момент події становила близько $650, а пік цього ринкового циклу — майже $20 000 наприкінці 2017 року. Важливо, що активне зростання почалося не одразу, а через кілька місяців після халвінгу.

Третій халвінг у 2020 році відбувався вже в іншій макроекономічній реальності. На момент події Біткоїн торгувався біля $8 500, а вже у 2021 році досяг історичного максимуму, перевищивши $68 тис. Однак цього разу на ринок суттєво вплинули зовнішні фактори — стимулююча монетарна політика, зростання інтересу з боку інституцій та загальний приплив ліквідності.

Халвінг 2024 року відбувся в умовах, які суттєво відрізнялися від попередніх циклів. На момент події Біткоїн уже торгувався на рівні близько $63 000–65 000 — значно вище, ніж під час попередніх халвінгів, коли ринок перебував на ранніх стадіях зростання. При цьому основна частина імпульсу сформувалася ще до скорочення винагороди — на тлі запуску біржових фондів (ETF) та активного інституційного попиту.

Після халвінгу ринок не перейшов у класичну фазу «відкладеного» росту, а продовжив вже розпочатий тренд (у грудні ціна сягнула $106 тис.). Упродовж 2025 року Біткоїн неодноразово оновлював історичні максимуми, зокрема в жовтні, коли ціна перевищила $126 тис.

Таким чином, цикл 2024–2025 років став першим, у якому зростання не було чітко прив’язане до самого факту халвінгу. Натомість ринок почав реагувати на ширший набір факторів — насамперед інституційний попит і макроекономічну ситуацію, що фактично розмило традиційну модель «халвінг → булран».

Отже, попри різницю в умовах, у попередніх циклах можна виділити спільну закономірність: після халвінгу пропозиція нових монет зменшується, і за наявності попиту це створює передумови для зростання ціни. Водночас цей процес зазвичай розтягується в часі, а пік ринку формується через 12–18 місяців після події.

Ще одна тенденція — поступове зниження масштабів зростання. Якщо перші цикли демонстрували багаторазові «ікси», то з кожним новим халвінгом ринок стає більш зрілим, а динаміка — стриманішою.

Це дозволяє зробити важливий висновок: халвінг не є прямим тригером росту, а радше створює умови для нього. Реальний рух ціни залежить від ширшого контексту — попиту, ліквідності та загальної економічної ситуації.

Саме тому в наступних циклах усе більше уваги приділяється не лише самому халвінгу, а й факторам, які можуть посилити або, навпаки, нівелювати його вплив.

Що прогнозували аналітики після халвінгу 2024 року

Після халвінгу 2024 року більшість прогнозів залишалися в рамках класичної моделі: скорочення емісії має створити дефіцит і, як наслідок, підштовхнути ціну вгору.

Аналітики активно використовували історичні паралелі. Зокрема, у багатьох оглядах зазначалося, що піки ринку традиційно формуються через 9–18 місяців після халвінгу, а сам цикл триває близько 2–2,5 років.

На цьому тлі формувався базовий сценарій: нові історичні максимуми у 2025 році та подальша корекція ближче до 2026 року.

Окрему роль у прогнозах почали відігравати інституційні фактори. Після запуску ETF аналітики дедалі частіше говорили не просто про «дефіцит», а про структурний дисбаланс між попитом і пропозицією. За оцінками дослідників, попит з боку фондів та корпорацій уже перевищував щоденну емісію нових BTC, що створювало постійний тиск на зростання ціни.

Водночас навіть у 2025 році з’являлися перші сигнали, що класична модель працює не так чисто, як раніше. Аналітики почали звертати увагу на те, що халвінг є лише одним із факторів, а не головним тригером ринку.

Як змінилися очікування у 2026 році перед халвінгом 2028

До 2026 року ринок фактично перейшов до нової парадигми: халвінг більше не розглядається як самодостатній драйвер зростання.

Один із ключових факторів — зміна структури майнінгу. За даними Cointelegraph, сектор входить у наступний цикл із набагато жорсткішими умовами, зокрема: вищими витратами, рекордним рівнем хешрейту та умовами, за яких навіть незначне зростання витрат може зробити майнінг нерентабельним (ціни на енергоресурси в деяких країнах вже створюють такі умови).

Фахівці прямо кажуть, що до 2028 року майнери зіштовхнуться з вищими витратами за вдвічі меншу винагороду, що змушує їх змінювати бізнес-модель і працювати як повноцінні енергетичні та інфраструктурні компанії. На перший план виходять альтернативні джерела енергії, зокрема, вітрогенерація та використання сонячних панелей.

Це важливий зсув: якщо раніше халвінг був здебільшого «ринковою історією», то тепер він стає ще й індустріальним викликом.

Паралельно змінюється і сам підхід до прогнозування. Аналітики дедалі рідше розглядають халвінг як самодостатній фактор і натомість оцінюють Біткоїн у ширшому макрофінансовому контексті — з урахуванням ліквідності, ставок, геополітики та інституційного попиту.

глобальну ліквідність (загальну кількість «вільних» грошей у фінансовій системі, які можуть спрямовуватися в інвестиції, зокрема в ризикові активи, такі як Біткоїн);

геополітичні ризики (війни, конфлікти та глобальну нестабільність, які можуть різко впливати на настрої інвесторів і підвищувати волатильність ринку);

процентні ставки, зокрема з боку ФРС США (визначають вартість грошей і впливають на готовність інвесторів вкладатися в ризикові активи);

регуляторну політику (рішення урядів і фінансових регуляторів, які можуть як стимулювати розвиток крипторинку, так і обмежувати його);

масштаб інституційного попиту (інтерес з боку фондів, корпорацій і банків, включно з запуском ETF та інтеграцією криптоактивів у традиційну фінансову систему).

Ще один важливий тренд — переоцінка циклічності. Якщо раніше інвестори орієнтувалися на чітку модель «халвінг → булран → пік → падіння», то у 2026 році ця схема виглядає менш передбачуваною.

Ринок дедалі більше рухається наперед. Частина зростання відбувається ще до події, а пікові значення можуть формуватися поза традиційними часовими рамками циклу.

Що це означає для наступного халвінгу

У результаті до 2026 року сформувалося кілька ключових тенденцій:

дефіцит пропозиції все ще працює як довгостроковий фактор;

але короткострокову динаміку визначають макроекономіка та інституції;

вплив халвінгу стає більш розмитим і розтягнутим у часі.

Саме тому очікування від халвінгу 2028 року значно менш однозначні, ніж у попередніх циклах. Якщо раніше ринок майже одностайно очікував нового булрану, то тепер мова йде радше про складну взаємодію факторів, де сам халвінг — лише один із елементів.

Яку ціну Біткоїна прогнозують

Більш стриманий консенсус формується в діапазоні $150 000–300 000 після халвінгу 2028 року. Такі оцінки базуються на припущенні, що ефект дефіциту зберігається, але масштаби зростання зменшуються разом із дорослішанням ринку.

Оптимістичніші оцінки враховують інституційний фактор. Зокрема, в аналітичних матеріалах зазначається, що у разі збереження сильного попиту з боку ETF і великих гравців ціна може досягати $300 000–500 000 у наступному циклі.

Окремі аналітики допускають і значно вищі значення. Зокрема, автор моделі Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) з псевдонімом PlanB неодноразово заявляв, що в довгостроковій перспективі Біткоїн може досягти рівня $1 млн. Водночас ця модель зазнає критики через невідповідність попереднім циклам і вважається надто оптимістичною.

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі, своєю чергою, розглядає одним із головних тригерів для Біткоїна не халвінг, а фінансову кризу, яка, за його словами, вже на порозі. Він вважає, що після цих перипетій ціна монети зросте до $750 тис.

Помірніші оцінки також враховують інституційний фактор. Частина експертів очікує, що зростання буде більш стабільним, але менш різким, оскільки великий капітал знижує волатильність і не допускає екстремальних рухів, характерних для ранніх етапів розвитку ринку.

Є і багато песимістичних настроїв. Наприклад, Майк Макглоун, стратег із сировинних ринків у Bloomberg Intelligence, припустив, що Біткоїн може знову опуститися до рівня $10 000 вже у 2026 році

«Потенційно Біткоїн по $10 000 у 2026 році. Доведіть, що я помиляюся — утримайтеся вище $75 000. До найбільшого грошового стимулу в історії у 2020–2021 роках Біткоїн коливався біля $10 000, і він може до цього повернутися. Приблизно $10 000 — це також найбільш торгована ціна першої криптовалюти з 2017 року, коли були запущені ф’ючерси», — написав Макглоун.

Прогноз ціни Біткоїна на 2026 рік

Standard Chartered спочатку орієнтувався на $150 000, однак двічі переглянув прогноз у бік зниження: спершу з $300 000, а згодом до $100 000. Керівник глобального напряму досліджень цифрових активів Джефф Кендрік пояснив це погіршенням апетиту до ризику, зниженням очікувань щодо швидкого зниження ставок Федеральною резервною системою та повільнішим впровадженням Біткоїна в корпоративних резервах. У банку також попередили про можливе короткострокове падіння до $50 000 перед відновленням.

Bernstein зберігає ціль на рівні $150 000 протягом початку 2026 року. У компанії назвали спад після 2025 року найслабшим «ведмежим» сценарієм в історії Біткоїна, пояснивши зниження тимчасовою слабкістю настроїв, а не фундаментальними проблемами. Там також наголосили на стійкій підтримці з боку попиту на спотові ETF та інституційних інвесторів, що має сприяти поступовому зростанню.

Водночас JPMorgan демонструє позитивний погляд на крипторинок у 2026 році, прогнозуючи зростання інституційних потоків у цифрові активи. Аналітики банку, зокрема керуючий директор Ніколаос Панігірцоглу, відзначили зростаючу привабливість Біткоїна як інструменту хеджування з нижчою волатильністю порівняно із золотом. У довгостроковому сценарії, скоригованому на волатильність, ціна може сягнути $266 000, якщо Біткоїн займе подібну частку інвестицій у захисні активи приватного сектору.

CoinShares прогнозує діапазон від $120 000 до $170 000, очікуючи більш позитивну динаміку в другій половині року. Керівник досліджень Джеймс Баттерфілл вказав на можливі зміни в керівництві Федеральної резервної системи в бік м’якшої політики після завершення каденції Джерома Пауелла у травні 2026 року, ухвалення в США законодавства щодо цифрових активів (Clarity Act), а також роль Біткоїна як альтернативного активу в періоди політичної невизначеності або інфляційного тиску.

Citigroup спочатку визначив базовий сценарій на рівні близько $143 000, «бичачий» — $189 000, а «ведмежий» — $78 500. Прогноз ґрунтувався на очікуваних припливах у ETF та зростанні інституційної участі завдяки регуляторній визначеності. У березні 2026 року банк знизив 12-місячний прогноз до $112 000 через повільніший прогрес у прийнятті крипторегулювання в США.

Декілька цікавих фактів

Майнінг Біткоїна можливий у космосі

Співзасновник та генеральний директор стартапу Starcloud Філіп Джонстон заявив, що його компанія може стати першою, хто зуміє реалізувати майнінг біткоїнів на орбіті. За його словами, такі операції можуть розпочатися вже наприкінці 2026 року.

Навіть найменші майнери можуть отримати сотні тисяч доларів

Нещодавно невеликий соло-майнер Біткоїна зумів самостійно добути блок у мережі та отримати повну винагороду — близько $210 тис., попри вкрай низькі шанси на успіх. Подія сталася під час видобутку блоку 943 411 і вкотре підтвердила: навіть із відносно скромними потужностями у мережі все ще можливі «щасливі» виграші.

