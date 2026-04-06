Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди

Невеликий соло-майнер Біткоїна зумів самостійно добути блок у мережі та отримати повну винагороду — близько $210 тис, попри вкрай низькі шанси на успіх. Подія сталася під час видобутку блоку 943 411 і вкотре підтвердила: навіть із відносно скромними потужностями в мережі все ще можливі «щасливі» виграші

Майнер отримав 3,139 BTC, з яких 3,125 BTC становила базова винагорода за блок, а ще 0,014 BTC — комісії за транзакції. Його обладнання було підключене до пулу solo.ckpool.org — спеціалізованої платформи для соло-майнінгу, яка дозволяє залишати собі всю винагороду за мінусом 2% комісії.

За оцінками розробника CKpool Кона Коліваса, потужність цього майнера становила близько 230 терахешів за секунду. Для порівняння, це лише близько 0,00002% від загального хешрейту мережі Біткоїна, який нині сягає приблизно 1 ZH/s. Фактично йдеться про невелику домашню ферму з кількох ASIC-пристроїв, а не промисловий майнінг чи орендовані хмарні ресурси.

Імовірність такого успіху — надзвичайно низька. За словами Коліваса, майнер із подібною потужністю має приблизно 1 шанс із 28 000 знайти блок у будь-який конкретний день. Саме тому такі випадки привертають увагу спільноти та стають своєрідними «історіями успіху» у сфері майнінгу.

Блок 943 411 став першим випадком соло-майнінгу на CKpool із 28 лютого, перервавши 33-денний період без подібних знахідок. Загалом за останній рік соло-майнери знайшли лише 20 блоків Біткоїна, розподіливши близько 62,96 BTC. У середньому це приблизно один блок кожні 18,7 дня, хоча іноді перерви можуть сягати майже двох місяців.

Попри постійне зростання складності мережі та домінування великих майнінгових пулів, подібні випадки трапляються регулярно — приблизно раз на кілька місяців. Вони демонструють, що навіть у висококонкурентному середовищі Біткоїна невеликі учасники все ще можуть отримати значну винагороду, хоча й із дуже низькою ймовірністю.

Такий результат радше виняток, ніж правило, але він нагадує: у майнінгу Біткоїна все ще залишається місце для випадковості — і великого виграшу.

Джерело: The Block.