5 факторів, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

06.04.2026 15:40
Ольга Деркач

Цього тижня увага інвесторів зосереджена на ситуації на Близькому Сході після чергового перенесення дедлайну, тоді як низка даних щодо інфляції у США може спричинити коливання на ринках

У понеділок (6 квітня) вранці крипторинок демонструє зростання після того, як президент США Дональд Трамп продовжив дедлайн для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він заявив, що «знищить усе» та «візьме під контроль нафту», якщо угоди не буде досягнуто до вівторка (7 квітня).

Як зазначає Kobeissi Letter, Трамп уже вчетверте переніс дедлайн для можливих ударів США по іранських енергетичних об’єктах.

Економічні події 6–10 квітня

Тиждень розпочинається з публікації індексу ділової активності у сфері послуг (ISM) за березень, який дає ширше уявлення про стан економіки. У вівторок спливає новий дедлайн Трампа, що може спричинити волатильність, адже Іран не поспішає сідати за стіл переговорів.

У середу (8 квітня) протокол засідання ФРС може дати сигнали щодо очікувань підвищення або зниження ставок на тлі зростання інфляційного тиску.

Четвер (9 квітня) стане насиченим днем для макроданих: очікується третя оцінка ВВП за четвертий квартал, а також дані щодо інфляції PCE за лютий. У п’ятницю (10 квітня) опублікують інфляційний звіт CPI за березень і дані щодо інфляційних очікувань від Мічиганського університету за квітень.

Цікаве по темі: Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів

Щотижневі дані щодо заявок на допомогу з безробіття вийдуть у четвер, а попереднє опитування споживачів від Мічиганського університету — у п’ятницю.

«Майбутній звіт CPI за березень покаже початковий вплив стрімкого зростання енергетичних ринків, навіть попри те, що США частково захищені завдяки статусу нетто-експортера нафти та газу, — зазначили аналітики AJ Bel. — Особливу увагу приділятимуть базовому показнику, який не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, щоб оцінити, чи поширюється інфляційний тиск на ширші сектори економіки».

Огляд крипторинку

За останні 24 години ринок зріс приблизно на 2,4%, досягнувши майже двотижневого максимуму на рівні $2,45 трлн під час ранкових торгів.

Лідером зростання став Біткоїн, який знову перевищив $69 000 після вихідних, коли ціна коливалася нижче $67 000. Водночас актив залишається в межах бокового тренду, що триває вже близько двох місяців.

Ethereum повернувся вище $2 100, однак також стикається з потужним рівнем опору в цьому діапазоні.

Деескалація на Близькому Сході цього тижня могла б підтримати крипторинок, однак інфляційний тиск і надалі негативно впливає на інвестиції в ризикові активи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру

Біткоїн перервав серію падіння: які рівні BTC варто відстежувати у квітні

Три сигнали на боці альткоїнів: чи почався альтсезон

Джерело: CryptoPotato.

Новини по темі
Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди 06.04.2026

Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди
Крипторинок повернувся до зростання після притоку $100 млрд за кілька годин 06.04.2026

Крипторинок повернувся до зростання після притоку $100 млрд за кілька годин
Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів 05.04.2026

Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів
Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру 04.04.2026

Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру
Біткоїн перервав серію падіння: які рівні BTC варто відстежувати у квітні 03.04.2026

Біткоїн перервав серію падіння: які рівні BTC варто відстежувати у квітні
Три сигнали на боці альткоїнів: чи почався альтсезон 03.04.2026

Три сигнали на боці альткоїнів: чи почався альтсезон

Вибір редакції
Всі
Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна
ТОП статей 03.04.2026

Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  20:20

Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

 Сьогодні  19:40

MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок

 Сьогодні  19:00

НБУ відкликав ліцензії двом небанкам

 Сьогодні  18:20

Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди

 Сьогодні  17:40

Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

 Сьогодні  17:00

Крипторинок повернувся до зростання після притоку $100 млрд за кілька годин

 Сьогодні  15:40

5 факторів, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
