5 факторів, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Цього тижня увага інвесторів зосереджена на ситуації на Близькому Сході після чергового перенесення дедлайну, тоді як низка даних щодо інфляції у США може спричинити коливання на ринках

У понеділок (6 квітня) вранці крипторинок демонструє зростання після того, як президент США Дональд Трамп продовжив дедлайн для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він заявив, що «знищить усе» та «візьме під контроль нафту», якщо угоди не буде досягнуто до вівторка (7 квітня).

Як зазначає Kobeissi Letter, Трамп уже вчетверте переніс дедлайн для можливих ударів США по іранських енергетичних об’єктах.

Економічні події 6–10 квітня

Тиждень розпочинається з публікації індексу ділової активності у сфері послуг (ISM) за березень, який дає ширше уявлення про стан економіки. У вівторок спливає новий дедлайн Трампа, що може спричинити волатильність, адже Іран не поспішає сідати за стіл переговорів.

У середу (8 квітня) протокол засідання ФРС може дати сигнали щодо очікувань підвищення або зниження ставок на тлі зростання інфляційного тиску.

Четвер (9 квітня) стане насиченим днем для макроданих: очікується третя оцінка ВВП за четвертий квартал, а також дані щодо інфляції PCE за лютий. У п’ятницю (10 квітня) опублікують інфляційний звіт CPI за березень і дані щодо інфляційних очікувань від Мічиганського університету за квітень.

Щотижневі дані щодо заявок на допомогу з безробіття вийдуть у четвер, а попереднє опитування споживачів від Мічиганського університету — у п’ятницю.

«Майбутній звіт CPI за березень покаже початковий вплив стрімкого зростання енергетичних ринків, навіть попри те, що США частково захищені завдяки статусу нетто-експортера нафти та газу, — зазначили аналітики AJ Bel. — Особливу увагу приділятимуть базовому показнику, який не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, щоб оцінити, чи поширюється інфляційний тиск на ширші сектори економіки».

Огляд крипторинку

За останні 24 години ринок зріс приблизно на 2,4%, досягнувши майже двотижневого максимуму на рівні $2,45 трлн під час ранкових торгів.

Лідером зростання став Біткоїн, який знову перевищив $69 000 після вихідних, коли ціна коливалася нижче $67 000. Водночас актив залишається в межах бокового тренду, що триває вже близько двох місяців.

Ethereum повернувся вище $2 100, однак також стикається з потужним рівнем опору в цьому діапазоні.

Деескалація на Близькому Сході цього тижня могла б підтримати крипторинок, однак інфляційний тиск і надалі негативно впливає на інвестиції в ризикові активи.

Джерело: CryptoPotato.