Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру

Naoris Protocol запустив свій квантово-стійкий блокчейн, який використовує алгоритми, схвалені Національним інститутом стандартів і технологій США

Naoris Protocol у четвер представив власний квантово-стійкий блокчейн. У компанії заявляють, що він здатен залишатися захищеним навіть у майбутньому — проти потужних квантових комп’ютерів, які можуть зламати сучасну криптографію.

«Mainnet означає перехід від proof-of-concept до виробничої інфраструктури. Мережа вже обробила понад 100 млн транзакцій із використанням постквантової криптографії. Це не обіцянка з дорожньої карти — це виміряна операційна спроможність», — зазначив Натаніель Шерезла, директор із розвитку Naoris Protocol.

Запуск відбувається на тлі того, як традиційні блокчейни Біткоїн та Ethereum стикаються із загрозою так званого «квантового апокаліпсису». Йдеться про момент, відомий як Q-Day, коли квантові комп’ютери зможуть зламати шифрування, що захищає більшість блокчейнів.

Побоювання посилилися цього тижня після того, як Google повідомила: достатньо потужний квантовий комп’ютер зможе зламати блокчейн Біткоїна менш ніж із 500 000 кубітів — значно менше, ніж вважалося раніше. Водночас інший звіт вказав на потенційні вразливості в Ethereum, які можуть поставити під загрозу активи на суму близько $100 млрд.

Оскільки транзакції в блокчейнах, таких як Біткоїн та Ethereum, є незворотними, будь-які сучасні слабкі місця можуть бути використані в майбутньому квантовими комп’ютерами.

Чим відрізняється Naoris

Naoris від самого початку створювався з використанням постквантової криптографії та алгоритмів, схвалених Національним інститутом стандартів і технологій США. Вони застосовуються для захисту акаунтів, транзакцій та цифрових активів.

Система включає так званий «незворотний перехід безпеки». Це означає, що після переходу користувача на постквантові ключі всі транзакції повинні підписуватися квантово-стійкими підписами. Протокол автоматично блокує спроби використання застарілих криптографічних методів, які можуть бути вразливими.

Наразі квантово-стійкий захист доступний лише в основній мережі Naoris. Водночас система створена з розрахунком на майбутню інтеграцію з гаманцями, біржами, Layer 2-рішеннями та DeFi-платформами.

Mainnet запустили з обмеженим колом стратегічних учасників, які керують першими вузлами-валідаторами та формують початковий рівень довіри мережі. Перед цим протокол пройшов масштабне тестування: під час тестнет-фази було виявлено та нейтралізовано понад 603 млн загроз, оброблено більш ніж 106 млн постквантових транзакцій, створено понад 3,3 млн гаманців і активовано більш ніж 1 млн вузлів безпеки по всьому світу.

Нативний токен NAORIS забезпечує роботу мережі — він використовується для захисту транзакцій, дотримання правил і формування довіри між учасниками. На момент публікації його ринкова капіталізація становила $36 млн.

За матеріалами coindesk.com.