Swift запустить блокчейн-реєстр для міжнародних платежів

31.03.2026 17:30
Ольга Деркач

Компанія Swift розпочала створення першої версії спільного реєстру на базі блокчейну, який забезпечить сумісність між токенізованими депозитами банків і дозволить здійснювати цілодобові транскордонні платежі

Після оголошення планів щодо цього реєстру у вересні 2025 року, група за участі банків з усього світу працювала над формуванням його дизайну. Тепер, після завершення цього етапу, мінімально життєздатний продукт (MVP) реєстру планують запустити з реальними транзакціями вже цього року.

MVP базується на чинних банківських платіжних застосунках і стандартах Swift та передбачає спільний цифровий оркестраційний рівень, який фіксуватиме й перевірятиме зобов’язання між банками щодо платежів. За словами Swift, реєстр дозволяє здійснювати платежі з використанням токенізованих депозитів як базового представлення вартості, використовує наявні процеси комплаєнсу та підтримує кілька варіантів розрахунків.

MVP реєстру створюється на базі відкритого коду з використанням архітектури, сумісної з Ethereum Virtual Machine (EVM), на основі Hyperledger Besu. Swift буде оператором реєстру, забезпечуючи оркестрацію транзакційних процесів, перевірку фінансових зобов’язань і координацію міжбанківських операцій.

Банки керуватимуть власними середовищами та зберігатимуть повний контроль над ключами, активами, фінансуванням і розрахунками через системи RTGS, кореспондентські банківські відносини або інші погоджені між учасниками механізми.

Джонатан Еренфельд, який очолює стратегію реєстру Swift, зазначив: «Додавання реєстру на базі блокчейну до нашої інфраструктури дозволить безшовно та безпечно інтегрувати переваги цифрових фінансів в екосистему, масштабувати їх і водночас зберегти довіру та стійкість, які є критично важливими для глобальної фінансової системи».

Джерело: Finextra.

