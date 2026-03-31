Як зміниться ціна Біткоїна у квітні-червні 2026 — прогноз експерта

Біткоїн (BTC) має всі передумови досягти прогнозованої ціни $110 000 у другому кварталі 2026 року. Це зумовлено економічними процесами у США, зростанням інституційного попиту та динамікою політики Федеральної резервної системи

Такий прогноз зробив аналітик Іон Хаурегі з глобальної брокерської компанії ActivTrades у коментарі для Finbold від 30 березня. За його словами, упродовж найближчих трьох місяців відновлення ціни BTC відбуватиметься за сценарієм найменшого опору.

«Прогнози передбачають, що Біткоїн спочатку консолідуватиметься в діапазоні $75 000–$80 000 з потенційним зростанням до $95 000–$110 000», — зазначив Хаурегі.

Останніми місяцями Біткоїн консолідується нижче $73 000 — рівня, який востаннє спостерігався під час пікового циклу другого кварталу 2024 року. Унаслідок цієї тривалої консолідації нижче важливої позначки аналітик очікує рух BTC до наступного ключового рівня опору вже найближчим часом.

«Найсильніша зона ведмежого тиску розташована поблизу $90 000, що відповідає Point of Control (POC — ціновий рівень із найбільшим обсягом торгів за певний період) за 2025 рік, тоді як підтримка з найбільшим обсягом знаходиться біля $81 500», — додав він.

Читайте також: 4 ключові події тижня, які можуть вплинути на крипторинок

Чому ціна Біткоїна може зрости в найближчі три місяці

Основним драйвером волатильності Біткоїна в період із квітня по червень стануть зміни ключових макроекономічних показників США — зокрема політика Федеральної резервної системи та загальний економічний прогноз, а також геополітичні фактори. Хаурегі закликав трейдерів уважно стежити за цими чинниками, щоб оцінити потенціал зростання.

«Сценарії високої волатильності не можна виключати, особливо з огляду на макроекономічну та геополітичну невизначеність. Біткоїн і далі виступає інституційним хеджем у періоди ринкового ризику», — зазначив він.

Аналітик також підкреслив, що потенційне відновлення ціни Біткоїна у першому кварталі 2026 року було стримане зміцненням долара США на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій. Водночас, з огляду на дедалі активніше використання Біткоїна інституційними інвесторами як захисту від інфляції, він вважає, що зростання ціни BTC може реалізуватися у другому кварталі 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ключовий індикатор сигналізує про можливий прорив Біткоїна

Binance відкрила цілодобовий доступ до крипто та традиційних ринків

Кійосакі розкрив свій план на випадок масштабного краху у 2026

За матеріалами finbold.com.