Binance відкрила цілодобовий доступ до крипто та традиційних ринків

29.03.2026 13:00
Ольга Деркач

Криптобіржа Binance відкрила трейдерам постійний — 24/7 — доступ як до криптовалютного, так і до традиційного фінансового ринку, запустивши безстрокові ф’ючерси на дорогоцінні метали, акції та індексні ETF

Фото: freepik.com

Об’єднання крипто- та традиційних фінансів

У компанії посилаються на звіт DL Research, згідно з яким із березня 2025 року сегмент токенізованих реальних активів (RWA) зріс із $4,3 млрд до $22 млрд. Така динаміка свідчить про зростання інтересу до безперервного доступу до традиційних інструментів.

На тлі переходу капіталу в більш швидкі та ефективні фінансові системи попит на платформи з високою ліквідністю та простим доступом лише посилюється. У Binance зазначають, що біржа фактично опинилася в центрі цього процесу.

Сировинні активи переходять у режим 24/7

У Binance вважають, що саме сировинні товари найкраще адаптовані до цілодобової торгівлі, адже вже представлені через ліквідні інструменти — ETF, опціони та безстрокові ф’ючерси.

Ринкова статистика підтверджує цей тренд: за рік обсяг сировинного сегмента в RWA зріс із $1,1 млрд до $6,4 млрд, поступаючись лише державним облігаціям США.

Якщо раніше інвесторам доводилося користуватися різними платформами для роботи з такими активами, як сировина, акції чи криптовалюти, тепер усе це доступно в одному середовищі. Зокрема, Binance пропонує інструменти для торгівлі золотом (XAU/USDT), сріблом (XAG/USDT), акціями Tesla (TSLA/USDT) та Intel (INTC/USDT), а також індексними ETF, включно з MSCI Japan (EWJ/USDT) і South Korea (EWY/USDT).

Роль у формуванні ринкових цін

У релізі підкреслюється, що Binance вже впливає на процес ціноутворення традиційних активів. За останні місяці обсяг торгів безстроковими ф’ючерсами на RWA перевищив $153 млрд, а кількість укладених угод досягла 113 млн.

Завдяки безперервній торгівлі такими активами, як золото та срібло, біржа формує ціни в режимі реального часу на глобальному рівні. Це дозволяє трейдерам оперативно реагувати на події та зміни попиту незалежно від графіка традиційних бірж.

Золото та срібло — драйвери активності

У Binance відзначили суттєве зростання інтересу до безстрокових ф’ючерсів на дорогоцінні метали. Середньодобовий обсяг торгів за контрактами на золото становить $3,77 млрд, а на срібло — $3,75 млрд.

Пікове навантаження перевищило 6,3 млн угод, з яких приблизно 3,7 млн припало саме на срібло.

Висока інтенсивність торгів у різних часових поясах свідчить про глобальний характер участі користувачів і підкреслює роль Binance як одного з ключових майданчиків для безперервного формування цін.

Джерело: Incrypted.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
