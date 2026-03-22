Якби ви інвестували $100 у Біткоїн у 2012, сьогодні стали б мільйонером

Біткоїн має звичку змушувати людей рахувати незручні цифри, які починаються з простого питання: а що, якби я тоді купив хоча б трохи?

На початку 2012 року Біткоїн був нішевим експериментом. Не існувало Біткоїн-ETF, інституційного кастоді чи телеефірів у прайм-тайм. Для більшості тих, хто взагалі звертав увагу, ідея інвестувати значну суму в настільки волатильний актив здавалася безрозсудною. Ставка в $100 виглядала авантюрною. Купівля на $1 000 могла здаватися відверто необачною.

Але з часом усе виглядає інакше. Якби ви купили Біткоїн на $100 або навіть на $1 000 у 2012 році, скільки це коштувало б сьогодні?

Скільки сьогодні коштували б інвестиції в Біткоїн у 2012 році

За ціни $5,21 за Біткоїн у 2012 році ось скільки BTC можна було купити на різні суми:

$100 — приблизно 19,19 BTC;

$500 — приблизно 95,97 BTC;

$1 000 — приблизно 191,94 BTC.

Перенесімося в сьогодення, коли Біткоїн коштує $71 261 за монету:

19,19 BTC — приблизно $1,37 млн;

95,97 BTC — приблизно $6,84 млн;

191,94 BTC — приблизно $13,67 млн.

Це означає, що ціна Біткоїна зросла приблизно у 13 700 разів за останні 14 років. Іншими словами, кожен інвестований у 2012 році долар сьогодні коштував би близько $13 700.

Навіть за найсміливішими мірками фондового ринку такі прибутки виглядають майже нереалістично.

Чому саме невеликі інвестиції мали найбільше значення

Легко дивитися на ці цифри й відчувати жаль. Але важливий контекст. У 2012 році Біткоїн був далеко не гарантованим успіхом. Існували серйозні сумніви, чи виживе він узагалі.

Більшість ранніх інвесторів вкладали відносно невеликі суми. Втратити $100 було терпимо. Втратити $1 000 — боляче, але не критично. Дуже мало хто був настільки впевнений, щоб вкладати в «інтернет-гроші», створені анонімною особою, суми, здатні змінити життя.

Найскладніше було не купити

Купити Біткоїн у 2012 році було значно простіше, ніж утримувати його.

З 2012 по 2026 рік крипторинок пережив кілька обвалів на 70% і більше. Були крахи бірж, регуляторні тиски, внутрішні конфлікти й багаторічні періоди застою. Щоразу наратив змінювався — від інновації до «мертвого активу».

Щоб перетворити $100 на понад $1 млн, потрібно було ігнорувати роки заголовків про «смерть Біткоїна». Потрібно було не продавати на рівнях $100, $1 000 чи навіть $10 000. Цей психологічний фактор часто ігнорують, коли дивляться на цифри заднім числом.

Які уроки можуть винести інвестори

Головний висновок не в тому, що потрібно шукати «наступний Біткоїн». Саме так зазвичай і втрачають гроші.

Справжній урок — у асиметрії.

Невеликі спекулятивні інвестиції в нові технології можуть дати непропорційно великий результат, якщо потенційні втрати обмежені. Більшість ранніх інвесторів у Біткоїн вкладали гроші, розуміючи, що можуть втратити все. Саме це допомагало витримувати екстремальну волатильність.

Також це нагадування: найкращі інвестиції зазвичай виглядають дискомфортно в моменті. Коли можливість стає очевидною, значна частина прибутку вже втрачена.

Джерело: GOBankingRates.