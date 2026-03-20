Шахраї створили на блокчейні Tron фейковий токен ФБР

20.03.2026 19:00
Ольга Деркач

Федеральне бюро розслідувань США заявило про шахрайську схему з використанням токена на блокчейні Tron, який маскується під офіційний актив відомства та має на меті отримати персональні дані користувачів

Акаунт ФБР у Нью-Йорку в X опублікував повідомлення, яке отримали деякі користувачі Tron. У ньому через токен із назвою та печаткою агентства зазначалося, що їхній гаманець «перебуває під розслідуванням».

Далі повідомлення закликає пройти фальшиву онлайн-перевірку з протидії відмиванню коштів, «щоб уникнути повного блокування активів».

Такий підхід повторює типову тактику фішингових атак у криптоіндустрії, які щороку призводять до мільярдних збитків. У квітні ФБР повідомило, що у 2024 році отримало понад 140 000 скарг, пов’язаних із криптошахрайством. Загальні втрати становили $9,3 млрд — це на 66% більше, ніж роком раніше.

ФБР закликало користувачів Tron «бути обережними» у разі взаємодії з таким токеном і не надавати «жодної ідентифікаційної інформації на сайтах, пов’язаних із ним».

Тим, хто вже передав свої дані шахраям, радять подати скаргу до Центру скарг на інтернет-злочини.

ФБР уже створювало токен для викриття шахраїв

У 2024 році ФБР саме створило фейковий токен, пов’язаний зі штучним інтелектом, щоб викрити шахраїв, які займаються маніпуляціями на ринку.

Так званий «токен-пастка» під назвою NexFundAI використовувався як приманка для тих, хто причетний до шахрайських схем у криптоіндустрії, зокрема pump-and-dump.

У результаті спецоперації ФБР було висунуто обвинувачення щонайменше 18 особам, які допомагали штучно збільшувати обсяги торгів цього токена.

Джерело: Cointelegraph.

