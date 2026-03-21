Якою буде ціна XRP у квітні — прогноз

Ціна XRP за останні чотири дні впала більш ніж на 7% — станом на 20 березня актив торгується близько $1,43. На цьому тлі ринки прогнозів вже визначили досить амбітні орієнтири на 1 квітня 2026 року

До початку квітня залишається менш ніж 12 днів, і трейдери ставлять на те, що найімовірніший сценарій зростання XRP — до $1,80 із ймовірністю 8%. Такі дані надає Web3-платформа прогнозів Polymarket. Імовірність того, що ціна досягне $2,40, оцінюється лише в 1%.

Шанси на зростання цього альткоїна до $2,80 у квітні також становлять 1%. Аналогічно, ймовірність підйому XRP до $3,20 протягом 11 днів оцінюється в 1% на момент публікації.

Водночас зафіксовано велику ставку приблизно на $375 тис., яка передбачає зростання токена до $3,20 вже до 1 квітня.

Найгірший сценарій для XRP на 1 квітня

З іншого боку, трейдери вважають найбільш імовірним негативним сценарієм падіння до $1,20 — із ймовірністю 22%. Загалом на цей варіант поставлено близько $114 тис.

Цікаве по темі: Шахраї створили на блокчейні Tron фейковий токен ФБР

Імовірність зниження до $1 становить 3%, при цьому обсяг ставок сягає $73 тис. Також шанси на падіння XRP до $0,80 наприкінці цього місяця та на початку наступного оцінюються в 1%.

У найменш імовірному сценарії трейдери Polymarket дають менш ніж 1% на те, що альткоїн може обвалитися до $0,60 або навіть $0,40 на початку наступного місяця. Станом на зараз обсяг ставок на ці рівні становить близько $112 тис. та $15,6 тис. відповідно.

Нагадаємо, що ціна Біткоїна може впасти до $52 500. З точки зору технічного аналізу, ціна BTC може формувати ведмежу модель із цільовим рівнем $52 500. Йдеться про багатотижневий висхідний клин, за оцінкою технічного аналітика Акселя Кібара. Середньостроковий ведмежий прогноз для Біткоїна виглядає виразним навіть на тлі рекордного попиту з боку інституційних інвесторів від початку року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн опустився до $70 000 на тлі рішення ФРС щодо процентої ставки

Кити масово скуповують мемкоїн Трампа: причина

PayPal розширив доступ до стейблкоїна PYUSD у 70 країнах

Джерело: Finbold.