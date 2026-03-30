4 ключові події тижня, які можуть вплинути на крипторинок

Понеділок уже розпочався з підвищеної волатильності — чи лише посилиться вона до кінця тижня?

Після спокійних вихідних без помітних рухів цін Біткоїн та альткоїни можуть увійти у фазу нових коливань із початком робочого тижня на тлі кількох важливих подій у США.

Ймовірно, найбільшу увагу привернуть дві з них — у понеділок і п’ятницю.

Виступ Пауелла та звіт по ринку праці

За даними The Kobeissi Letter, цього тижня заплановано сім ключових подій, хоча частина з них може не мати суттєвого впливу на крипторинок. Перша вже відбулася — відкриття ф’ючерсних ринків у США та традиційних ринків в Азії й Європі. Ціна BTC дійсно різко коливалася, оскільки глобальні фінансові ринки реагували на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо війни проти Ірану.

Ще однією важливою подією понеділка (30 березня) стане виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Після другого засідання FOMC у 2026 році він зайняв жорстку позицію щодо відсоткових ставок, що спричинило чергову корекцію BTC.

У вівторок (31 березня) оприлюднять дані щодо споживчої довіри за березень і кількості відкритих вакансій JOLTS за лютий. У сукупності ці показники можуть викликати незначну волатильність Біткоїна.

Найважливішим очікується звіт по ринку праці за березень у п’ятницю (3 квітня), який традиційно провокує коливання на і без того волатильному крипторинку.

Вплив війни

Окрім економічних подій, ключовим фактором для Біткоїна протягом останнього місяця залишаються події навколо війни США та Ізраїлю проти Ірану. Будь-які значні зміни в цьому напрямку, ймовірно, й надалі посилюватимуть волатильність крипторинку.

Останні повідомлення свідчать, що США готуються направити війська до Ірану з метою захоплення й контролю ключового нафтового регіону острова Харг, а також для вилучення майже 1 000 фунтів урану. Крім того, The Wall Street Journal спростував попередні повідомлення про прямі переговори між США та Іраном щодо завершення війни. Це означає подальшу ескалацію, нові жертви, зростання глобальної невизначеності та посилення волатильності на фінансових ринках.

Джерело: CryptoPotato.