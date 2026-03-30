Ключовий індикатор сигналізує про можливий прорив Біткоїна

Інтерес з боку «ведмежих» інвесторів може сигналізувати про потенційний прорив ціни Біткоїна на тлі того, що провідна криптовалюта продовжує перебувати під тиском через загальний розпродаж на ринку

У цьому контексті ринкові дані показують, що чисті короткі позиції по Біткоїну зросли більш ніж на 52% лише за два дні. Це один із найагресивніших сплесків ставок на зниження за останні місяці, згідно з даними, якими поділився Алі Мартінес 28 березня.

Динаміка демонструє різке та стійке зростання коротких позицій: їх обсяг стрімко почав збільшуватися близько 27 березня і продовжив зростання в наступну сесію. Такий швидкий ріст свідчить, що дедалі більше учасників ринку очікують подальшого падіння ціни.

Втім, подібне «перенасичення» позицій часто створює умови для протилежного сценарію. Коли занадто багато трейдерів роблять ставку в одному напрямку, ринок стає вразливим до розвороту — особливо якщо ціна починає рухатися проти загального настрою.

У цьому випадку високий рівень коротких позицій підвищує ймовірність сценарію шорт-сквізу.

Якщо Біткоїн почне зростати, трейдери з короткими позиціями можуть бути змушені їх закривати, щоб обмежити збитки. Для цього вони викуповують актив, що створює додатковий тиск на зростання.

У міру закриття все більшої кількості позицій виникає ефект «ланцюгової реакції» вимушених покупок, що може прискорити зростання та підвищити волатильність.

Це розходження показує, що хоча настрої на ринку стають дедалі більш «ведмежими», ціна поки що не продемонструвала впевненого падіння — ситуація, яка часто передує сильному руху.

Хоча зростання коротких позицій не гарантує ралі, воно сигналізує про переломний момент на ринку, коли дисбаланс між позиціонуванням і ціною може стати передумовою для прориву — залежно від подальшого руху.

Біткоїн сигналізує про можливе подальше падіння

Ці висновки з’являються на тлі того, що Біткоїн продовжив зниження нижче рівня $70 000, а технічні індикатори вказують на ймовірність подальшого падіння.

Зокрема, аналіз платформи TrendSpider, опублікований 27 березня, виявив помітну схожість між поточною консолідацією Біткоїна та попередньою формацією висхідного каналу, яка зрештою завершилася пробоєм вниз. У попередньому випадку BTC втратив понад 34% приблизно за два тижні після втрати підтримки каналу.

Поточна модель розвивається подібним чином: ціна вже опустилася нижче короткострокового висхідного каналу поблизу $66 000. Якщо історія повториться, це може вказувати на прискорене падіння до рівня близько $30 000+.

Дані профілю обсягів також свідчать про відносно слабку підтримку нижче поточних рівнів, що може посилити волатильність у разі зростання тиску продавців.

Аналіз ціни Біткоїна

Станом на момент написання Біткоїн торгувався на рівні $67 361, показавши помірне зростання на 1,27% за останні 24 години, хоча в ширшому часовому горизонті актив все ще втрачає.

Наразі Біткоїн перебуває у фазі обережної консолідації. Прорив вище $70 000 та $72 000 може сигналізувати про відновлення «бичачого» імпульсу, тоді як впевнене падіння нижче $65 000 відкриє шлях до подальшого зниження.

Джерело: Finbold.