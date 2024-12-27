ПриватБанк та Mastercard запустили кешбеки за SWIFT-перекази

Клієнти ПриватБанку отримуватимуть SWIFT-перекази на картки Mastercard з кешбеком до 2500 грн

Державний ПриватБанк разом з партнером Mastercard перед новорічними святами запустили спеціальну програму. Вона дозволить отримувати кешбеки при зарахуванні SWIFT-переказів з-за кордону на картки Mastercard від ПриватБанку. Програма діятиме до 20 червня 2025 року.

Як розповіли у ПриватБанку, кожний учасник програми може отримати гарантований кешбек 150 грн за перший переказ, а також має шанс виграти кешбек від 250 до 2 500 грн щомісяця. Кожний SWIFT-переказ на суму від $200 (або еквівалент в іншій валюті) на картку Mastercard від ПриватБанку автоматично бере участь у розіграші. Умови програми діють з 25 листопада 2024 до 25 травня 2025 року.

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Серед головних переваг SWIFT-переказів у ПриватБанку називають відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн відстеження переказів та спеціальну лінію підтримки для одержувачів. Зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.

Нагадаємо, ПриватБанк на період зимових свят удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу, щоб зробити для українців доступнішими сучасні цифрові сервіси та підтримку близьких та рідних.

Так, до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки встановлено на рівні 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Також ми писали, що ПриватБанк запровадив унікальну послугу у своїх банкоматах АТМ-Recycler — обмін євро та доларів на гривню без комісій. Така послуга є першою в Україні. Вона дозволяє обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях ПриватБанку цілодобово та без додаткових комісій.

Під час обміну використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок. Ліміти встановлені на рівні до 1000 доларів або 1000 євро за одну операцію.

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