ПриватБанк почав надавати миттєві онлайн кредити ФОПам

Українські підприємці вже сьогодні можуть миттєво отримати цифровий кредит до 1 млн грн у ПриватБанку

Про це заявив Євген Заіграєв, член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ ПриватБанку, на UAFIN.TECH 2024: Future with AI, повідомила пресслужба фінустанови.

«Використання штучного інтелекту та алгоритмів обробки даних клієнтів вже сьогодні дозволяє ПриватБанку зробити перші кроки до побудови системи цифрового кредитування бізнес клієнтів, — зазначив Заіграєв. — Ми вже рухаємося у напрямку того, щоб підприємці могли користуватися тими ж перевагами цифрового банку, як і фізичні особи — отримувати кредити миттєво, не через півгодини, не через дві-три доби та без бізнес планів, звітів та зайвої бюрократії».

За його словами, штучний інтелект створює нові можливості для банківського ринку, і ПриватБанк має очолити цей процес. У рамках пілотного проєкту «Онлайн кредит» банк почав надавати миттєві кредити ФОПам на суму до 1 млн грн, а найближчим часом сума доступних миттєвих кредитів для підприємців збільшиться до 1,5 млн грн.

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«Ми робимо ставки на ШІ та аналітику даних, з урахуванням найбільш жорстких вимог банку до безпеки та захисту персональних даних, — каже Заіграєв. — Маючи велику базу даних про транзакції, історію банкінгу клієнтів та кредитну історію банк вже використовує ШІ для категоризації потреб користувачів, попереднього розрахунку та встановлення кредитних лімітів, щоб за потреби можна було миттєво отримати кредит на рахунок у «Приват24 для бізнесу».

Член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ ПриватБанку також пояснив, що банківські послуги змінюються і певна частина клієнтів не хоче заходити в банк, навіть у цифровий застосунок, — їм до вподоби отримувати послугу саме там, де це необхідно — у магазині, сервісі послуг, маркетплейсі.

«З іншого боку є клієнти, які вимагають живого спілкування, хочуть заходити у відділення — і тому ми сьогодні йдемо за клієнтами та розвиваємо різні канали обслуговування та надання банківських послуг», — додав Євген Заіграєв.

Нагадаємо, що нещодавно ПриватБанк скасував ключові тарифи за банківське обслуговування для фізичних осіб-підприємців (ФОП), що працюють у сфері ІТ.

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