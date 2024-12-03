ПриватБанк скасував тарифи за обслуговування для деяких ФОПів

Державний ПриватБанк скасував ключові тарифи за банківське обслуговування для фізичних осіб-підприємців (ФОП), що працюють у сфері ІТ

Відтепер, крім безплатного відкриття та обслуговування рахунку, для ІТ-бізнесів діє нульовий тариф на основні послуги по обслуговування бізнес рахунку та карток, повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Для ІТ-підприємців в ПриватБанку також відкриті безплатний валютообмін і майже цілодобовий продаж валюти, безплатні преміальні картки, просте керування фінансами через мобільний застосунок та весь необхідний в роботі ІТ-фахівців функціонал.

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«Нашими рахунками активно користуються переважна більшість українських ІТ-фахівців, тому ми добре розуміємо особливості ІТ ФОП та сьогодні, крім якісного обслуговування бізнес рахунку, передових цифрових сервісів, пропонуємо ІТ-фахівцям і справжнє Преміум обслуговування особистого рахунку — відсутність комісій за обслуговування, зняття коштів та P2P, багато спеціальних бенефітів саме для ІТ-галузі з окремою лінією підтримки, консьерж-сервісом та персональними банкірами», — зазначає член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

Також лише для ІТ-бізнесів у ПриватБанку діє подовжена валютна торгівельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії та спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в еквіваленті) зараховуються автоматично.

Водночас фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив, що оновлює POS-термінали для підтримки бізнесу в умовах енергетичних викликів та цифрової трансформації. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання. Це стає особливо важливим у період можливих відключень електроенергії.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу. ПриватБанк відкрив корпоративним клієнтам та підприємцям можливість отримати кредити на розвиток бізнесу виключно в цифровому форматі через «Приват24 для бізнесу».

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