Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank

Цьогоріч в Україні спостерігається стійке зростання популярності безготівкових розрахунків, зокрема, через платіжні картки. Цей тренд свідчить про те, що готівка поступово відходить на другий план. У цьому матеріалі ми розглянемо статистику платіжного ринку, а також дізнаємося, на що саме українці витрачають найбільше грошей, користуючись терміналами ПриватБанку та monobank

Як зазначається у звіті Національного банку, українці, як і раніше, віддають перевагу безготівковим розрахункам з платіжними картками. Кількість операцій в Україні та за її межами з використанням карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2024 року становила 4 123 млн шт., а їхня сума — 3 093,1 млрд грн. З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн.

Понад 94% операцій з платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2024 року становила 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — досягла 94,3%. За цей час найбільше операцій із використанням карток (за кількістю та за сумою) припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,1% та 45,7% відповідно).

Тобто було здійснено 2 841,3 млн операцій на суму 912,6 млрд грн. Перекази з картки на картку в першому півріччі 2024 року становили третину за сумою (32,2%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах — 321 грн (у першому півріччі 2023 року — 325 грн);

з переказу з картки на картку — 1 936 грн (2 031 грн);

з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 497 грн (471 грн).

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Статистика monobank

Про застосунок «Термінал у смартфоні» від monobank на базі Android

У 2024 році сума безготівкових оплат через рішення «Термінал у смартфоні», який працює на базі Android, становила понад 1,57 млрд грн станом на початок листопада 2024. Це демонструє зростання у п’ять разів (порівняно з 2023 роком).

До найпопулярніших категорій оплат відносяться перукарні та салони краси, а також ресторани.

Дані свідчать, що малий і середній бізнес активно адаптується до цифрового рішення від monobank | Universal Bank — «Термінал у смартфоні».

З цього можна зробити висновок, що через «Термінал у смартфоні» українці найбільше купують їжу. Значно менше припадає на побутові товари та автозапчастини. Подібна статистика і щодо POS-терміналів.

POS-термінали monobank

Щодо POS-терміналів від monobank | Universal Bank, то з початку 2024 року обсяг оплат зріс більше ніж у 10 разів і, за прогнозами аналітиків банку, сягатиме близько 1 млрд грн до кінця 2024. Найрозповсюдженіші категорії за обсягом оплат — ресторани, перукарні та салони краси.

Крім того, POS-термінали monobank активно використовуються для оплат доставки, подорожей, послуг таксі, а також витрат на здоров’я та одяг.

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Статистика ПриватБанку

За цей рік сума оплат товарів та послуг через сервіс «Термінал» ПриватБанку зросла більш ніж утричі. Як зазначили у банку, українці все більше оплачують товари та послуги картками не лише через звичні торгові термінали, а й через смартфони та застосунок.

Застосунок «Термінал» ПриватБанку дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфона. Якщо у підприємця є iPhone чи Android смартфон з NFC, його за декілька хвилин можна перетворити на POS-термінал.

Так, з початку 2024 року в Україні сплатили картками та гаджетами через «Термінал» на смартфонах торговців товарів та послуг на 6,5 млрд грн. Це втричі більше, ніж у 2023-му, розповів керівник напрямку торгового еквайрингу банку Сергій Макаренко.

При цьому середній чек у торгівців, що користуються застосунком «Термінал» на iPhone вище, ніж на Android пристроях, зазначають у банку.

Згідно з цими даними можемо підсумувати, що у цілому найбільше через термінали українці купують їжу в закладах харчування. Також значні суми витрачаються на салони краси.

Також раніше ми писали, що майже половина (45,1%) клієнтів ПриватБанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток «Національний кешбек» на поповнення рахунків мобільних операторів. Також більше третини — 35,5% користувачів програми витрачають гроші на оплату комунальних послуг, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.

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Операції з картками українських банків у межах України

Згідно з даними НБУ, загальна сума операцій з картками українських банків за перше півріччя 2024 року становила 1847,1 млрд грн, із яких розрахунки з використанням платіжних карток — 789,2 млрд грн.

Загальна кількість операцій становила 2917,4 млн шт., із яких розрахунки з використанням платіжних карток — 2686,8 млн шт.

Українці віддають перевагу безконтактним платежам

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками червня цього року, збільшилася на 4% порівняно з січнем. Загалом більше половини (60,1%) активних платіжних карток у червні — безконтактні.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 14,1 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить майже 27% (у січні 2024 року — 24%). Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка.

Як наслідок, частка безконтактних операцій (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів) продовжує зростати. Наразі за перше півріччя 2024 року вона досягла 93,6% за сумою та 94,9% за кількістю (у першому півріччі минулого року частка таких операцій становила 88,6% та 89,8% відповідно). Безконтактними були 2 695,6 млн операцій на суму 854,6 млрд грн (у першому півріччі 2023 року — 2 032 млн операцій на суму 651,9 млрд грн).

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Збільшується кількість карток та платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережі у червні порівняно з січнем зросла на 7,1% (до 480,6 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 7,3% (до 495,4 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів. За перше півріччя загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 118,8 млн шт. Це на 3% більше порівняно з січнем цього року. Такими ж темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток зросла на 2% — із 51,6 млн шт. у січні до 52,7 млн шт. у червні.

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