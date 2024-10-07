Які послуги найчастіше оплачують українці через «Термінал» ПриватБанку

За цей рік сума оплат товарів та послуг через сервіс «Термінал» ПриватБанку зросла більш ніж утричі

В державному ПриватБанку заявили, що українці все більше оплачують товари та послуги картками не лише через звичні торгові термінали, а й через смартфони та застосунок «Термінал».

Застосунок «Термінал» ПриватБанку дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфона. Якщо у підприємця є iPhone чи Android смартфон з NFC, його за декілька хвилин можна перетворити на POS-термінал.

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Так, з початку 2024 року в Україні сплатили картками та гаджетами через «Термінал» на смартфонах торговців товарів та послуг на 6,5 млрд грн. Це втричі більше, ніж у 2023-му, розповів керівник напрямку торгового еквайрингу банку Сергій Макаренко.

Найчастіше через «Термінал» та смартфон українці розплачуються в кафе та кав’ярнях, магазинах одягу, продуктових крамницях, салонах краси, а також платять за таксі.

При цьому середній чек у торгівців, що користуються додатком «Термінал» на iPhone вище, ніж на Android пристроях, зазначають у бану.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування. Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфону.

Цифрові чайові — це додаткова транзакція при розрахунку на смартфоні у застосунку Термінал. Відвідувач сам вибирає, скільки залишити «на чай», і гроші зараховуються на картку офіціанта.

Також ми писали, що ПриватБанк дозволив інтеграцію Терміналу у сторонні застосунки. ПриватБанк відкрив можливість українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок Термінал до інших застосунків та програмних рішень.

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Джерело: ПриватБанк