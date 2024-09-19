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ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток

19.09.2024 18:20
Дарія Шуть
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Картки ПриватБанку безплатно поїдуть Укрпоштою клієнтам до Ізраїлю, Кіпру, Болгарії та ще 5 нових країн світу

ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток

Фото: t.me/PrivatBank_insider

Державний ПриватБанк влітку запустив міжнародну доставку своїх карток через поштового оператора Укрпошта. Поступово географія доставки розширювалась, і тепер додалось ще 8 нових країн, зокрема Бельгія, Болгарія, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Наразі послуга доставки карток ПриватБанку доступна в межах України та в 17 країнах світу.

До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.

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Замовити нову чи перевипустити чинну картку ПриватБанку можна у Приват24. Щоб замовити доставку нової пластикової картки, треба спочатку оформити Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовити її доставку.

Від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці серпня ПриватБанк почав також здійснювати доставку до США, Швейцарії та Словенії.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають можливість замовити доставку картки до будь якого відділення чи поштомату Нової пошти по всій Україні та та через кур’єра Нової пошти на будь-яку адресу в 14 країнах Європи (Польща, Молдова, Литва, Німеччина, Чехія, Румунія, Естонія, Латвія, Італія, Словаччина, Великобританія, Іспанія, Франція та Угорщина).

Крім цього, ПриватБанк знизив комісію для бізнесу на одну з послуг. З початку вересня державний ПриватБанк знизив комісію для підприємців та корпоративних клієнтів, які користуються «Оплатою частинами» для продажів товарів та послуг у кредит.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: БанкиНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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