ПриватБанк знизив комісію для бізнесу на одну з послуг

Сервіс ПриватБанку «Оплата частинами» став доступніший для бізнесу завдяки зниженим тарифам
З початку вересня державний ПриватБанк знизив комісію для підприємців та корпоративних клієнтів, які користуються «Оплатою частинами» для продажів товарів та послуг у кредит.
Доступні тарифи на цю послугу дозволять бізнесу збільшити обіг, залучати нових та утримувати клієнтів, як онлайн, так і у звичайних магазинах, зазначають в банку.
«Тепер бізнес-клієнти можуть збільшувати свої продажі, встановлюючи більшу кількість платежів на товари та послуги, що своєю чергою зробить купівлю ще доступнішою та зручною для покупця», — заявив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.
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«Оплату частинами» можуть використовувати великі торгові мережі, роздрібні магазини і будь-які онлайн-підприємці.
Наразі тариф для наземних магазинів складається з комісії за сервісом залежно від кількості платежів, а також комісії еквайрингу (1,3% за всіма картками + абонплата на місяць 400 грн). Для інтернет-магазинів — комісія за сервісом залежно від кількості платежів та комісія інтернет-еквайрингу 1,3%. Детальніше з тарифною сіткою можна ознайомитись тут.
Під’єднатися до «Оплати частинами» можна як для продажів через POS-термінали, так і через сайт, соціальні мережі, торговельні майданчики тощо. Підприємці, у яких немає POS-термінала чи сайту, можуть виставляти клієнтам швидкі рахунки через кабінет або телеграм бота. Мова йде про «Інвойс в Оплату частинами», раніше ми писали про цю послугу.
Нагадаємо, ПриватБанк розробив новий функціонал сервісу «Оплата частинами» для збільшення продажів в інтернеті. Відтепер інтернет-торговці можуть надавати своїм покупцям унікальну можливість оплати покупок одночасно карткою та у «Оплату частинами» або «Миттєву розстрочку».
Також ми писали, що VARUS у співпраці з ПриватБанком запустив новий сервіс оплати під час доставки за допомогою технології Tap to Pay від Visa та застосунку «Термінал».
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Джерело: ПриватБанк