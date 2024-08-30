ПриватБанк та VARUS запустили новий сервіс оплати доставки

Українська мережа супермаркетів VARUS запустила оплату кур’єру через «Термінал» ПриватБанку

VARUS у співпраці з ПриватБанком запустив новий сервіс оплати під час доставки за допомогою технології Tap to Pay від Visa та застосунку «Термінал». Це дозволить клієнтам VARUS оплачувати онлайн-покупки банківською карткою або смартфоном безпосередньо під час отримання замовлення.

Технологія Tap to Pay дозволяє кур’єрам приймати оплату за допомогою застосунку ПриватБанку «Термінал», що перетворює їх смартфони на повноцінні платіжні термінали. Клієнти можуть використовувати безконтактні картки, Apple Pay та інші цифрові гаманці для розрахунків.

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Сервіс миттєвої оплати від VARUS.UA та ПриватБанку забезпечує зручну та безпечну оплату платежів, без потреби вводити дані карток чи шукати готівку. Для оплати достатньо лише прикласти пластикову або віртуальну картку до смартфона.

«Впровадження можливості оплати на місці за допомогою Tap to Pay – це ще один крок у напрямку підвищення зручності для наших клієнтів», — заявив Олег Спірін, e-commerce директор мережі VARUS.

Водночас керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко зазначив, що співпраця з мережею VARUS є прикладом того, як сучасні технології банку та Visa допомагають партнерам надавати клієнтам найкращий сервіс та розвивати бізнес.

Нагадаємо, ПриватБанк створить спеціальну віртуальну картку для програми «Національний кешбек». Щоб отримувати кешбек, клієнти банку можуть оформити в Приват24 спеціальну віртуальну картку «Кешбек «Зроблено в Україні», на яку держава перераховуватиме кошти. Усі клієнти ПриватБанку отримають сповіщення, коли оформлення картки стане доступним у Приват24.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування. Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфона.

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Джерело: ПриватБанк