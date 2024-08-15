Що найчастіше українці оплачують картками — дані ПриватБанку

За перше півріччя 2024-го українці здійснили на третину більше покупок за допомогою карток через мережу ПриватБанку

Тенденція на безготівкові розрахунки в Україні зростає — українці все частіше оплачують товари та послуги банківськими картками та гаджетами, а не готівкою.

За даними державного ПриватБанку, за перші шість місяців 202 року українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн через мережу торгових терміналів банку. Це на 27,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (тоді було 1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

Цього року власники карток найчастіше купували харчові продукти. Частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат за пів року становить 44%, що на 1,5% менше ніж у першому півріччі 2023-го.

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Друге місце за обсягом карткових витрат займає покупка ліків та товарів для здоровʼя, що у 2024 році в споживчому кошику українця становить 6,6%.

На третьому — оплата в закладах громадського харчування (6,4%). Водночас витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо — 4,2%.

У топі товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також товари для дому (4% споживчого кошика), електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).

Нагадаємо, ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування. Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфона.

Також ми писали, що ПриватБанк дозволив інтеграцію Терміналу у сторонні застосунки. ПриватБанк відкрив можливість українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок Термінал до інших застосунків та програмних рішень.

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Джерело: ПриватБанк