ПриватБанк продасть права вимоги за портфелем кредитів на 1,6 млрд грн

ПриватБанк пропонує професійним учасникам ринку придбати права вимоги за портфелем кредитів фізичних осіб

Державний ПриватБанк планує продати права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 1,6 млрд грн, яка є початковою (стартовою) ціною лота.

Портфель на продаж включає понад 155 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані шляхом сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані.

Права вимоги за таким портфелем включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки. Продаж боргу здійснюється шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій (особливих ставок) та цінової пропозиції.

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До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають чинну ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.

В рамках затвердженої урядом та НБУ програми скорочення проблемної заборгованості державних банків, в липні 2024 року Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за вказаним портфелем безнадійних кредитів.

Щоб взяти участь у торгах з продажу портфеля, професійні учасники ринку до 20 серпня повинні зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП «СЕТАМ». Детальна інформація доступна за посиланням.

Нагадаємо, ПриватБанк розпочав прийом заявок на нову кредитну програму «Джерела Енергії» для українців, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції. Клієнти банку зможуть оформити в банку кредит для придбання альтернативних джерел електроенергії. Своєю чергою держава повністю компенсує відсоткову ставку.

Також ПриватБанк запустив сервіси для ведення бізнесу в соцмережах. Підприємці можуть швидко приймати оплати картками через «Інвойс LiqPay» або «Інвойс в Оплату частинами».

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Джерело: ПриватБанк