ПриватБанк почав видавати українцям енергетичні кредити

Українці можуть отримати пільгові кредити на вигідних умовах від ПриватБанку на сонячні та вітрові енергоустановки

Державний ПриватБанк, як і анонсував напередодні, розпочав прийом заявок на нову кредитну програму «Джерела Енергії» для українців, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції.

Так, клієнти банку зможуть оформити в банку кредит для придбання альтернативних джерел електроенергії. Своєю чергою держава повністю компенсує відсоткову ставку, зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Отримати відповідний кредит можуть фізичні особи на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання (потужністю до 10 кВт) для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 кв.м.

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ПриватБанк кредитує «Джерела Енергії» без застави на строк від 1 до 5 років. Сума кредиту становить від 100 до 480 тис. грн, авансовий внесок від 10% від вартості обладнання.

Оформити пільговий кредит у ПриватБанку можна на сайті банку та подати заявку на кредитному калькуляторі, вказавши загальну суму витрат на придбання гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення про отримання такого кредиту банк повідомить протягом двох хвилин.

Нагадаємо, в кінця червня найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

В меморандумі йдеться, що банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для бізнесу, який реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Також ПриватБанк розпочав прийом заявок на програму пільгового кредитування для українського малого бізнесу та підприємців. Ця програма дозволяє придбати електрогенератори, джерела безперебійного живлення, сонячні та газопоршневі електростанції, твердопаливні котли та інше обладнання, необхідне для забезпечення енергонезалежності.

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Джерело: ПриватБанк