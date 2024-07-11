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ПриватБанк інвестував 120 млн грн в газогенераторні установки

11.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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В рамках підтримки енергонезалежності українського бізнесу ПриватБанк надав кошти на фінансування газогенераторних установок

ПриватБанк

Фото: t.me/PrivatBank_insider, unsplash.com

Державний Приватбанк підписав інвестиційну угоду обсягом 120 млн грн з провідним виробником продуктів харчування. Про це повідомляє пресслужба банку, але не називає компанію.

Кредит надано на фінансування придбання трьох газогенераторних когенераційних установок загальною потужністю 6,9 МВт.

Запуск цих дозволить підприємству покращити власну безпеку виробництва та збільшити забезпечення його енергетикою та теплом. Поставка обладнання та реалізація інвестиційного проєкту очікується до кінця 2024 року.

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«Фінансування банком такого проекту є продовженням сталого інвестиційного плану підприємства з метою впровадження енергоефективних технологій, відновлювальної та альтернативної енергетики», — зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Він також нагадав, що ПриватБанк приймає заявки від корпоративних клієнтів та клієнтів сегменту МСБ на фінансування проєктів встановлення газотурбінних та газопоршневих генераційних установок, встановлення сонячних електростанцій та іншого обладнання для забезпечення енергонезалежності бізнесу, в т.ч. за державною програмою доступних кредитів 5-7-9%. Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі для МСБ становить до 150 млн гривень.

Нагадаємо, в кінця червня найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

В меморандумі йдеться, що банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для бізнесу, який реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Раніше ми писали, що Астарта та ПриватБанк уклали інвестиційну кредитну угоду із загальним лімітом в $10 млн. Термін кредитування встановлено на рівні 5 років. Залучені від кредитної лінії кошти компанія витратить на розширення виробництв та збільшення власного експортного потенціалу.

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Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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